В Україні успішно протестували новий мінний трал Ratel Deminer
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні успішно протестували новий мінний трал Ratel Deminer

Михайло Федоров
Ratel Deminer

В Україні протестували новий комплекс для розмінування під назвою Ratel Deminer. Він допоможе з гуманітарним розмінуванням, а також стане в пригоді ЗСУ.

Мінний трал Ratel Deminer: що відомо

Мінний трал знаходить і нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових. Це розробка від Brave1.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах. Комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли розпочнеться розмінування Чорного моря — прогноз дипломата
Міна
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виробляє власні машини для розмінування — Мінстратегпром
Машина для розмінування
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Розмінування з ШІ. Українські розробники створюють інноваційну технологію
Михайло Федоров
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?