В Украине владельцы поврежденного войной жилья не будут платить коммунальные услуги

Верховная Рада 25 марта приняла закон № 13155, согласно которому жильцы поврежденного жилья освобождаются от оплаты коммунальных услуг на период восстановления.

Рада приняла закон об оплате коммунальных услуг владельцами поврежденного войной жилья

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

За принятие законопроекта проголосовало 308 депутатов.

Закон регулирует начисление жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.

Принятый закон предусматривает:

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если здание повреждено или разрушено и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще год после его прекращения или отмены.