В Україні власники пошкодженого війною житла не сплачуватимуть комунальні послуги

Верховна Рада 25 березня ухвалила закон № 13155, згідно з яким мешканці пошкодженого житла звільняються від сплати комунальних послуг на період відновлення.

Рада прийняла закон щодо сплати комунальних послуг власниками пошкодженого війною житла

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За ухвалення законопроєкту проголосувало 308 депутатів.

Закон врегульовує нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України.

Прийнятий закон передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.