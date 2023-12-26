В Украине возобновили выдачу е-рецептов через SMS-сообщения

В Украине возобновили отправку СМС-сообщений для отпуска е-рецептов. Пациенты по-прежнему смогут получить необходимые рецептурные лекарства, указав номер рецепта и код его погашения.

Украинцы могут снова получить е-рецепты через SMS-сообщения

Отмечается, что недавно из-за задержек в работе одного из операторов мобильных сетей были введены временные изменения в выписке е-рецептов.

Поскольку абоненты снова могут получать СМС-сообщения, от 26 декабря 2023 года отправка СМС для е-рецептов будет осуществляться в обычном режиме, говорится в сообщении. Поделиться

Для погашения е-рецептов, созданных в период с 15 по 25 декабря, пациент может использовать код, указанный в информационной справке к рецепту. Дополнительные действия от медицинских работников не требуются.

Что этому предшествовало

Ранее на период восстановления мобильной связи в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) временно вносили изменения по формированию электронного рецепта.

Уведомления с номером и кодом рецепта не поступали пациентам всех операторов мобильной связи. Информационная справка содержала код погашения, который необходим для отпуска лекарств. фармацевтом в аптеке