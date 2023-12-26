В Україні відновили видачу е-рецептів через SMS-повідомлення

В Україні відновили надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення.

Українці можуть знову отримати е-рецепти через SMS-повідомлення

Зазначається, що нещодавно через затримки у роботі одного з операторів мобільних мереж були запроваджені тимчасові зміни у виписуванні е-рецептів.

Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі, — йдеться у повідомленні. Поширити

Для погашення е-рецептів, створених у період з 15 по 25 грудня включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні.

Що цьому передувало

Раніше на період відновлення мобільного звʼязку в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) тимчасово вносили зміни щодо формування електронного рецепта.

Сповіщення із номером та кодом рецепта не надходили пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку. Натомість інформаційна довідка містила код погашення, який потрібен для відпуску ліків фармацевтом у аптеці.