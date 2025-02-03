В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины утром, 3 февраля, объявили о введении графиков аварийных отключений света.

В каких областях начали действовать графики аварийных отключений света

В Кировоградской области сообщили о введении аварийных отключений света с 8:30 утра.

В Сумской области отметили, что указанием НЭК "Укрэнерго" с 8:30 утра в регионе действуют ограничения электроснабжения для 1 и 2 очередей.

Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по вашему адресу или номеру лицевого счета, — отметили в "Сумыоблэнерго". Поделиться

Энергосистема Украины

В Полтавской области также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

В области применен ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАО, — отмечают в "Полтаваоблэнерго". Поделиться

В Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.

Что известно о возвращении к отключениям света в Украине

Как отмечает руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в начале февраля в Украине прогнозируется значительное похолодание, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света.

Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют морозы до -16 градусов, что может спровоцировать дефицит в сети из-за роста нагрузки.

По словам Игнатьева, среднесуточная температура в Украине в начале февраля снизится до -10 градусов. В таком случае дефицит в энергосистеме в пиковые часы будет достигать 4 Гигаватт-часов.

Игнатьев уточняет, что сейчас технически дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов, но только при наличии необходимой электроэнергии у европейских соседей. В то же время, это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения утром и вечером.