В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины утром, 3 февраля, объявили о введении графиков аварийных отключений света.
Главные тезисы
- В нескольких областях Украины (Кировоградская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская) введены графики аварийных отключений света с 3 февраля.
- Ожидается, что в условиях похолодания диспетчеры могут быть вынуждены вводить стабилизационные отключения света утром и вечером для балансировки нагрузки в энергосистеме.
В каких областях начали действовать графики аварийных отключений света
В Кировоградской области сообщили о введении аварийных отключений света с 8:30 утра.
В Сумской области отметили, что указанием НЭК "Укрэнерго" с 8:30 утра в регионе действуют ограничения электроснабжения для 1 и 2 очередей.
В Полтавской области также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.
В Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.
Что известно о возвращении к отключениям света в Украине
Как отмечает руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в начале февраля в Украине прогнозируется значительное похолодание, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света.
Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют морозы до -16 градусов, что может спровоцировать дефицит в сети из-за роста нагрузки.
По словам Игнатьева, среднесуточная температура в Украине в начале февраля снизится до -10 градусов. В таком случае дефицит в энергосистеме в пиковые часы будет достигать 4 Гигаватт-часов.
Игнатьев уточняет, что сейчас технически дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов, но только при наличии необходимой электроэнергии у европейских соседей. В то же время, это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения утром и вечером.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-