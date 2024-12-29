В Укрэнерго опубликовали графики отключений света 30 декабря
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго опубликовали графики отключений света 30 декабря

Графики отключения света 30 декабря
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Источник:  Укрэнерго

В понедельник 30 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться и для бытовых потребителей, и для бизнеса и предприятий.

Главные тезисы

  • Главная причина введения ограничений – повреждение энергообъектов вследствие ракетно-дроновой атаки РФ.
  • Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления работы поврежденного оборудования.

Графики отключения света 30 декабря

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" обращает внимание на то, что в понедельник время применения и объем ограничений будут такими:

  1. для бытовых потребителей — 08:00 — 17:00 — одна очередь отключений

  2. для промышленности и бизнеса — 08:00 — 19:00 — применение графиков ограничения мощности.

Что важно понимать, главная причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

В Укрэнерго также отмечают, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Кроме того, указано, что время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.

Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Фото: скриншот

Информация для справки

Что важно понимать, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп) и 12 подгрупп.

Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют:

  • одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки,

  • две очереди — 8 часов ограничений,

  • три очереди — 12 часов ограничений,

  • четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Кроме того, указано, что в каждой очереди также есть своя подочередь, позволяющая ограничить только половину потребителей.

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