В Укрэнерго опубликовали графики отключений света 30 декабря

В понедельник 30 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться и для бытовых потребителей, и для бизнеса и предприятий.
Главные тезисы
- Главная причина введения ограничений – повреждение энергообъектов вследствие ракетно-дроновой атаки РФ.
- Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления работы поврежденного оборудования.
Графики отключения света 30 декабря
Национальная энергокомпания "Укрэнерго" обращает внимание на то, что в понедельник время применения и объем ограничений будут такими:
для бытовых потребителей — 08:00 — 17:00 — одна очередь отключений
для промышленности и бизнеса — 08:00 — 19:00 — применение графиков ограничения мощности.
Что важно понимать, главная причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.
В Укрэнерго также отмечают, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Кроме того, указано, что время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.
Информация для справки
Что важно понимать, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп) и 12 подгрупп.
Когда облэнерго применяют:
одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки,
две очереди — 8 часов ограничений,
три очереди — 12 часов ограничений,
четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Кроме того, указано, что в каждой очереди также есть своя подочередь, позволяющая ограничить только половину потребителей.
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