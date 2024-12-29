План к Новому году. Что армия РФ задумала на фронте

Российские захватчики получили приказ до 1 января 2025 года выйти на Купянск-Узловой, однако пока они не могут этого сделать.
Главные тезисы
- Украинские Силы обороны успешно сдерживают российского врага на Колесниковке, не позволяя ему отбить ни одну позицию.
- Количество вражеских атак в течение суток выросло до 133.
- В Курской области украинские силы отразили 16 атак армии РФ, однако продолжаются боевые действия и артиллерийские обстрелы.
Армия РФ не может выполнить очередную задачу своего командования
С заявлением по этому поводу выступил командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Юрий Федоренко обращает внимание на то, что на направлении Колесниковки российских оккупантов в полной мере удалось заблокировать почти в течение месяца времени.
Что важно понимать, армия РФ за это время не смогла забрать ни одной позиции.
Стоит отметить, что ранее начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГНСУ "Гарт" Александр Даниленко сообщил, что россияне делают все возможное, чтобы пересечь реку Волча, чтобы окружить украинских военных в Купянске.
Он также добавил, что ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая.
Что еще известно о ситуации на фронте 29 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ не оставляет попыток продвинуться в глубину территории Украины.
Сейчас украинские защитники успешно сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. В течение суток количество вражеских атак возросло до 133.
Также сообщается, что в Курской области РФ Силы обороны Украины за сегодня отразили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются.
Более того, зафиксировано 152 артиллерийских обстрела со стороны россиян.
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