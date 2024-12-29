План к Новому году. Что армия РФ задумала на фронте

Российские захватчики получили приказ до 1 января 2025 года выйти на Купянск-Узловой, однако пока они не могут этого сделать.

Армия РФ не может выполнить очередную задачу своего командования

С заявлением по этому поводу выступил командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Наши Силы обороны отбились, у врага быстрого продвижения нет, — подчеркнул он. Поделиться

Юрий Федоренко обращает внимание на то, что на направлении Колесниковки российских оккупантов в полной мере удалось заблокировать почти в течение месяца времени.

Что важно понимать, армия РФ за это время не смогла забрать ни одной позиции.

Несмотря на интенсивность, слаженной работой нам удается достигать высоких результатов, добавил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес". Поделиться

Стоит отметить, что ранее начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГНСУ "Гарт" Александр Даниленко сообщил, что россияне делают все возможное, чтобы пересечь реку Волча, чтобы окружить украинских военных в Купянске.

Он также добавил, что ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ не оставляет попыток продвинуться в глубину территории Украины.

Сейчас украинские защитники успешно сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. В течение суток количество вражеских атак возросло до 133.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Тимофеевка, Бачевск, Сеньковка, Бериловка и Александровка. Поделиться

Также сообщается, что в Курской области РФ Силы обороны Украины за сегодня отразили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются.