План до Нового року. Що армія РФ замислила на фронті

Російські загарбники отримали наказ до 1 січня 2025 року вийти на Куп'янськ-Вузловий, однак наразі вони не можуть це зробити.

Армія РФ не може виконати чергове завдання свого командування

З заявою з цього приводу виступив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має, — наголосив він. Поширити

Юрій Федоренко звертає увагу на те, що на напрямку Колесниківки російських окупантів повною мірою вдалося заблокувати майже протягом місяця часу.

Що важливо розуміти, армія РФ за цей час не змогда забрати жодної позиції.

Попри інтенсивність, злагодженою роботою нам вдається досягати високих результатів, — додав командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес". Поширити

Варто зазначити, раніше начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко повідомив що росіяни роблять все можливе, щоб перетнути річку Вовча, аби оточити українських військових в Куп'янську.

Він також додав, що ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 29 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ не полишає спроб просунутися в глибину території України.

Наразі українські захисники успішно стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. Протягом поточної доби кількість ворожих атак зросла до 133.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка. Поширити

Також повідомляється, що в Курській області РФ Сили оборони України за сьогодні відбили 16 атак російських загарбників, 19 боєзіткнень продовжуються.