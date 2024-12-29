План до Нового року. Що армія РФ замислила на фронті

Російські загарбники отримали наказ до 1 січня 2025 року вийти на Куп'янськ-Вузловий, однак наразі вони не можуть це зробити.
Головні тези:
- Українські Сили оборони успішно стримують російського ворога на Колесниківці, не дозволяючи йому відбити жодної позиції.
- Кількість ворожих атак протягом доби зросла до 133.
- У Курській області українські сили відбили 16 атак армії РФ, проте продовжуються бойові дії та артилерійські обстріли.
Армія РФ не може виконати чергове завдання свого командування
З заявою з цього приводу виступив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.
Юрій Федоренко звертає увагу на те, що на напрямку Колесниківки російських окупантів повною мірою вдалося заблокувати майже протягом місяця часу.
Що важливо розуміти, армія РФ за цей час не змогда забрати жодної позиції.
Варто зазначити, раніше начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко повідомив що росіяни роблять все можливе, щоб перетнути річку Вовча, аби оточити українських військових в Куп'янську.
Він також додав, що ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.
Що ще відомо про ситуацію на фронті 29 грудня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ не полишає спроб просунутися в глибину території України.
Наразі українські захисники успішно стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. Протягом поточної доби кількість ворожих атак зросла до 133.
Також повідомляється, що в Курській області РФ Сили оборони України за сьогодні відбили 16 атак російських загарбників, 19 боєзіткнень продовжуються.
Ба більше, зафіксовано 152 артилерійських обстрілів з боку росіян.
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