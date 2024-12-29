План до Нового року. Що армія РФ замислила на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

План до Нового року. Що армія РФ замислила на фронті

армія РФ
Read in English
Джерело:  Київ24

Російські загарбники отримали наказ до 1 січня 2025 року вийти на Куп'янськ-Вузловий, однак наразі вони не можуть це зробити.

Головні тези:

  • Українські Сили оборони успішно стримують російського ворога на Колесниківці, не дозволяючи йому відбити жодної позиції.
  • Кількість ворожих атак протягом доби зросла до 133.
  • У Курській області українські сили відбили 16 атак армії РФ, проте продовжуються бойові дії та артилерійські обстріли.

Армія РФ не може виконати чергове завдання свого командування

З заявою з цього приводу виступив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має, — наголосив він.

Юрій Федоренко звертає увагу на те, що на напрямку Колесниківки російських окупантів повною мірою вдалося заблокувати майже протягом місяця часу.

Що важливо розуміти, армія РФ за цей час не змогда забрати жодної позиції.

Попри інтенсивність, злагодженою роботою нам вдається досягати високих результатів, — додав командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес".

Варто зазначити, раніше начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко повідомив що росіяни роблять все можливе, щоб перетнути річку Вовча, аби оточити українських військових в Куп'янську.

Він також додав, що ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 29 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ не полишає спроб просунутися в глибину території України.

Наразі українські захисники успішно стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. Протягом поточної доби кількість ворожих атак зросла до 133.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка.

Також повідомляється, що в Курській області РФ Сили оборони України за сьогодні відбили 16 атак російських загарбників, 19 боєзіткнень продовжуються.

Ба більше, зафіксовано 152 артилерійських обстрілів з боку росіян.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський врятував Трампа. Як новий президент США ставиться до лідера України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
ГУР
ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стає все гірше. Росія дедалі ближче до війни з НАТО
НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?