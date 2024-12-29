В Укренерго опублікували графіки відключень світла 30 грудня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго опублікували графіки відключень світла 30 грудня

Укренерго
Джерело:  Укренерго

У понеділок 30 грудня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись і для побутових споживачів, і для бізнесу та підприємств.

Головні тези:

  • Головна причина запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів унаслідок ракетно-дронової атаки РФ.
  • Енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Графіки відключень світла 30 грудня

Національна енергокомпанія "Укренерго" звертає увагу на те, що у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  1. для побутових споживачів  — 08:00 — 17:00 — одна черга відключень;

  2. для промисловисті та бізнесу — 08:00 — 19:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Що важливо розуміти, головна причина запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

В “Укренерго” також наголошують, що енергетики наразі роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Окрім того, вказано, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Фото: скриншот

Довідкова інформація

Що важливо розуміти, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують:

  • одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу,

  • дві черги — 8 годин обмежень,

  • три черги — 12 годин обмежень,

  • чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Окрім того, вказано, що у кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.

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