В Укренерго опублікували графіки відключень світла 30 грудня

У понеділок 30 грудня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись і для побутових споживачів, і для бізнесу та підприємств.
Головні тези:
- Головна причина запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів унаслідок ракетно-дронової атаки РФ.
- Енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи пошкодженого обладнання.
Графіки відключень світла 30 грудня
Національна енергокомпанія "Укренерго" звертає увагу на те, що у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів — 08:00 — 17:00 — одна черга відключень;
для промисловисті та бізнесу — 08:00 — 19:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Що важливо розуміти, головна причина запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
В “Укренерго” також наголошують, що енергетики наразі роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Окрім того, вказано, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Довідкова інформація
Що важливо розуміти, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп.
Коли обленерго застосовують:
одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу,
дві черги — 8 годин обмежень,
три черги — 12 годин обмежень,
чотири черги — більше 12 годин обмежень.
Окрім того, вказано, що у кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.
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