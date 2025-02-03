У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

У низці областей України зранку, 3 лютого, оголосили про запровадження графіків аварійних відключень світла.

У яких областях почали діяти графіки аварійних відключень світла

У Кіровоградській області повідомили про запровадження аварійних відключень світла з 8:30 ранку.

У Сумській області зазначили, що вказівкою НЕК "Укренерго", з 8:30 ранку у регіоні діють обмеження електропостачання для 1 та 2 черг.

Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку, — зазначили в "Сумиобленерго". Поширити

Енергосистема України

У Полтавській області також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ, — зазначають у "Полтаваобленерго". Поширити

У Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.

Що відомо про повернення до відключень світла в Україні

Як зазначає керівник ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, на початку лютого в Україні прогнозується значне похолодання, що може призвести до поновлення стабілізаційних відключень світла.

Вже с 5 лютого в Україні прогнозують морози до -16 градусів, що може спровокувати дефіцит в енергомережі через зростання навантаження.

За словами Ігнатьєва, середньодобова температура в Україні на початку лютого знизиться до — 10 градусів. У такому разі дефіцит в енергосистемі у пікові години сягатиме 4 Гігават-годин.

Ігнатьєв уточнює, що наразі технічно дефіцит можна покрити на рівні 2,1 Гігават-годин, але лише за умови наявності необхідної електроенергії у європейських сусідів. Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення вранці та ввечері.