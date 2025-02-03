У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

У низці областей України зранку, 3 лютого, оголосили про запровадження графіків аварійних відключень світла.
Головні тези:
- У ряді областей України запроваджено аварійні відключення світла 3 лютого.
- Графіки аварійних відключень світла діють в Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
У яких областях почали діяти графіки аварійних відключень світла
У Кіровоградській області повідомили про запровадження аварійних відключень світла з 8:30 ранку.
У Сумській області зазначили, що вказівкою НЕК "Укренерго", з 8:30 ранку у регіоні діють обмеження електропостачання для 1 та 2 черг.
У Полтавській області також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.
У Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.
Що відомо про повернення до відключень світла в Україні
Як зазначає керівник ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, на початку лютого в Україні прогнозується значне похолодання, що може призвести до поновлення стабілізаційних відключень світла.
Вже с 5 лютого в Україні прогнозують морози до -16 градусів, що може спровокувати дефіцит в енергомережі через зростання навантаження.
За словами Ігнатьєва, середньодобова температура в Україні на початку лютого знизиться до — 10 градусів. У такому разі дефіцит в енергосистемі у пікові години сягатиме 4 Гігават-годин.
Ігнатьєв уточнює, що наразі технічно дефіцит можна покрити на рівні 2,1 Гігават-годин, але лише за умови наявності необхідної електроенергії у європейських сусідів. Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення вранці та ввечері.
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