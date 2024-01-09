В Украине зафиксировали рекордный уровень потребления света за отопительный сезон

Диспетчерский центр "Укрэнерго" с утра 9 января зафиксировал рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления электроэнергии. В компании призвали к бережливому потреблению.
Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию
В «Укрэнерго» отметили, что энергетики делают все возможное во избежание появления у энергосистемы дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран.
В компании напоминают, что магазинам и торговым центрам достаточно с 9.00 до 19.00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин.
Бытовые потребители могут перенести использование утюгов, электроплит и пылесосов на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни.
Что известно о ситуации в энергосистеме
По состоянию на 9:00 9 января уровень потребления на 5,8% превышал вчерашний показатель, который уже был достаточно высоким.
Вчера, 8 января, суточный максимум потребления был вечером, он был на 9,5% выше соответствующего показателя в предыдущий рабочий день 5 января.
Также продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за непогоды в ряде областей. Укрэнерго говорит, что в регионах, где возобновляется электроснабжение, фиксируется быстрый сиюминутный рост потребления.
Это создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции и перегружает сети передачи и распределения электроэнергии.
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