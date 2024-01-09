В Україні зафіксували рекордний рівень споживання світла за опалювальний сезон

Диспетчерський центр «Укренерго» від ранку 9 січня зафіксував рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання електроенергії. У компанії закликали до ощадливого споживання.
Українців закликали ощадливо споживати електроенергію
В «Укренерго» зазначили, що енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.
У компанії нагадують, що магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.
Побутові споживачі можуть перенести використання прасок, електроплит та пилососів на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі
Станом на 9:00 9 січня рівень споживання на 5,8% перевищував вчорашній показник, який вже був досить високим.
Вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був ввечері, він був на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня.
Також триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. Укренерго каже, що в регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання.
Це створює значне додаткове навантаження на електростанції і перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії.
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