В Україні зафіксували рекордний рівень споживання світла за опалювальний сезон
Категорія
Економіка
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В Україні зафіксували рекордний рівень споживання світла за опалювальний сезон

Світло
Джерело:  Укренерго

Диспетчерський центр «Укренерго» від ранку 9 січня зафіксував рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання електроенергії. У компанії закликали до ощадливого споживання.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію

В «Укренерго» зазначили, що енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.

Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію, — наголошують в «Укренерго».

У компанії нагадують, що магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.

Побутові споживачі можуть перенести використання прасок, електроплит та пилососів на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.

Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Станом на 9:00 9 січня рівень споживання на 5,8% перевищував вчорашній показник, який вже був досить високим.

Вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був ввечері, він був на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня.

Причина — значне посилення похолодання. Від 0 °C у п’ятницю, 5 січня, до -11 °C в понеділок, 8 січня. Сьогодні, 9 січня — прогнозована середньодобова температура -15°C.

Також триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. Укренерго каже, що в регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання.

Це створює значне додаткове навантаження на електростанції і перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії.

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