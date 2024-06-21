В Украине запретили использовать кредитные средства для участия в азартных играх
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине запретили использовать кредитные средства для участия в азартных играх

НБУ
НБУ
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С 22 июня Национальный банк Украины вводит запрет на перевод кредитных средств клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх

Главные тезисы

  • Запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх в Украине ставит целью стабилизировать финансовую систему страны.
  • Петиция по ограничению игорного бизнеса в Украине получила значительную поддержку от президента Владимира Зеленского.
  • Важность введения новых ограничений состоит также в защите прав потребителей и развитии ответственного потребительского кредитования.
  • Легальный азартный бизнес в Украине значительно повысил объемы уплаченных налогов, что свидетельствует о его значительном вкладе в финансовую систему страны.

Ограничение использования кредитных средств в игровом бизнесе стабилизирует финансовую систему Украины

Соответствующее мероприятие позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в интернете, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита, — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с призывом ограничить игорный бизнес. Ее автор — военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко — подчеркнул, что военные, которые уже третий год находятся на фронте в стрессовых условиях, особенно психологически уязвимы.

Поэтому для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом и, как следствие, быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют самоконтроль.

Менее чем через четыре часа петиция набрала 25 тысяч необходимых голосов. После этого президент Владимир Зеленский поручил соответствующим органам собрать аналитику и предложить решение о работе онлайн-казино.

В НБУ объяснили важность введения новых ограничений на банковские переводы

В центробанке ожидают, что невозможность использования карточных "дропов" может вывести определенный капитал и бизнес из "тени". Например, благодаря надзорным действиям НБУ в 2022-2023 годах существенно вырос объем операций на сайтах лицензированных операторов азартных игр.

В связи с чем легальный азартный бизнес за 12 месяцев 2023 уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов, что более чем в 14 раз превысило сумму уплаченных им налогов в 2022 году (0,73 миллиарда гривен).

В феврале, марте, апреле 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса стабильно превышали 1 миллиард гривен (1,81 миллиарда гривен, 2,02 миллиарда гривен и 1,26 миллиарда гривен соответственно).

Согласно данным на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам.

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