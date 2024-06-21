В Україні заборонили використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх

З 22 червня Національний банк України запроваджує заборону на переведення кредитних коштів клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх

Обмеження використання кредитних коштів в ігровому бізнесі стабілізує фінансову систему України

Вдповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в інтернеті, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту, — йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше на сайті Офісу президента з'явилася петиція із закликом обмежити гральний бізнес. Її автор — військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко — наголосив, що військові, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими.

Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.

Менш як за чотири години петиція набрала 25 тисяч необхідних голосів. Після цього президент Володимир Зеленський доручив відповідним органам зібрати аналітику та запропонувати рішення щодо роботи онлайн-казино.

У НБУ пояснили важливість введення нових обмежень на банківські перекази

У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 — 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.

У зв’язку з чим легальний азартний бізнес за 12 місяців 2023 року сплатив 10,4 мільярда гривень податків, що більше ніж у 14 разів перевищило суму сплачених ним податків у 2022 році (0,73 мільярда гривень).

У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).

Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.