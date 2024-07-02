В Украине заработал Е-кабинет абитуриента
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине заработал Е-кабинет абитуриента

Е-кабинет
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Источник:  МОЗ Украины

Каждый абитуриент может создать электронный кабинет в специальной системе для последующего поступления в высшее образование.

 

Главные тезисы

  • Документы на поступление в учебные заведения представляются через Е-кабинет, где нужно указать данные аттестата и сертификат ВНО/НМТ.
  • Е-кабинет можно зарегистрировать только для аттестатов, выданных позже 1998 года.
  • Поступление в аспирантуру в Украине будет осуществляться исключительно по государственному заказу, что обеспечит больше бюджетных мест для желающих.
  • Изменения в правилах поступления в аспирантуру связаны с мобилизацией и введением новых форм обучения на контрактной основе.

Через Е-кабинет абитуриенты будут подавать документы на поступление в учебные заведения

Для регистрации поступающим нужно внести в систему данные документа о среднем образовании (аттестата) и одного из сертификатов ВНО/НМТ.

Если сертификата ВНО/НМТ нет, во время регистрации нужно выбрать "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)", тогда кабинет будет зарегистрирован с помощью документа, удостоверяющего личность.

Также отмечается, что зарегистрировать е-кабинет можно только в случае, если аттестат выдан позже 1998 года. Если же нет – придется подавать заявление в учебное заведение в бумажной форме.

После активации электронного кабинета (на электронную почту придет письмо) абитуриент должен указать свой контактный номер телефона в международном формате; загрузить цветную фотографию; фотокопию приложения к свидетельству/аттестата о среднем образовании.

Подать заявление о поступлении и документы в вузы можно будет с 19 июля до 18.00 31 июля 2024 года. О сроках вступительной кампании в учреждения высшего медицинского образования напомним в инфографике.

Календарь вступительной кампании

Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру - известная причина

Министерство образования и науки изменяет правила поступления в аспирантуру из-за того, что с началом полномасштабного вторжения возник ажиотаж, поскольку обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации.

Вступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства.

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, не дающих права на отсрочку.

Для сравнения: в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек - это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

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