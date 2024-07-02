В Україні запрацював Е-кабінет вступника

Кожен абітурієнт може створити електронний кабінет у спеціальній системі для подальшого вступу до закладів вищої освіти.

Через Е–кабінет абітурієнти подаватимуть документи на вступ до навчальних закладів

Для реєстрації вступникам потрібно внести до системи дані документа про повну загальну середню освіту (атестата) та одного із сертифікатів ЗНО/НМТ.

Якщо сертифіката ЗНО/НМТ немає, під час реєстрації потрібно обрати "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)", тоді кабінет буде зареєстрований за допомогою документа, що посвідчує особу.

Також наголошується, що зареєструвати е-кабінет можна лише у випадку, якщо атестат виданий пізніше за 1998 рік. Якщо ж ні – доведеться подавати заяву до закладу освіти в паперовій формі.

Після активації електронного кабінету (на електронну пошту прийде лист) вступник має вказати свій контактний номер телефону у міжнародному форматі; завантажити кольорову фотографію; фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

Подати ж заяву про вступ та документи до вишів можна буде з 19 липня до 18.00 31 липня 2024 року. Про терміни вступної кампанії до закладів вищої медичної освіти нагадаємо в інфографіці.

Календар вступної кампанії

Міносвіти України змінило правила вступу до аспірантури — відома причина

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації.

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.