В Украине заработала "горячая линия" по вопросам энергетики
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине заработала "горячая линия" по вопросам энергетики

Министерство энергетики Украины
В Украине заработала "горячая линия" по вопросам энергетики
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В субботу, 20 июля, в Украине заработала правительственная телефонная линия "Струм".

Главные тезисы

  • Главная цель"'горячей линии" в Украине - обеспечить доступную информацию о подключении альтернативных источников энергии.
  • Украинцы могут обращаться для получения консультаций по усилению энергонезависимости своих домов и предприятий, а также о государственных программах поддержки.
  • Прогнозируется увеличение генерации электроэнергии в Украине из-за ремонтов энергоблоков и электростанций.

Украинцы смогут круглосуточно получить консультации по энергетике

Теперь украинцы могут получить бесплатно и круглосуточно консультации по энергетическим вопросам, сообщает Министерство энергетики.

По номеру 15-49 граждане и бизнес могут получить консультации по энергетическим вопросам, в частности:

  • как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;

  • получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии;

  • другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.

Целью внедрения правительственной телефонной линии "Струм" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов по установке и подключению оборудования, - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики

Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии отключения света

Уже в августе ожидается больше генерации электроэнергии, чем в июле. Это обусловлено графиком ремонта энергоблоков и электростанций в Украине.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Первое, что должны сделать, — вынести за скобки обстрелы. Второе – мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.

Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий

Председатель правления "Укрэнерго"

Также, по его словам, большую роль играет жара и то, будет она спадать.

Если жара упадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления, добавил он.

Мы работаем, отталкиваясь от самых плохих. Если жара схлестнет, а интенсивных и успешных для россиян обстрелов не будет, уменьшение продолжительности отключений будет более заметным. Но в целом тренд будет на улучшение, – сообщил председатель правления компании.

По его словам, погода изменяет потребление на 15-20%. И для энергосистемы, разница в 15% между одним днем и другим – очень велика.

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