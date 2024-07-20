В Украине заработала "горячая линия" по вопросам энергетики

В субботу, 20 июля, в Украине заработала правительственная телефонная линия "Струм".
Главные тезисы
- Главная цель"'горячей линии" в Украине - обеспечить доступную информацию о подключении альтернативных источников энергии.
- Украинцы могут обращаться для получения консультаций по усилению энергонезависимости своих домов и предприятий, а также о государственных программах поддержки.
- Прогнозируется увеличение генерации электроэнергии в Украине из-за ремонтов энергоблоков и электростанций.
Украинцы смогут круглосуточно получить консультации по энергетике
Теперь украинцы могут получить бесплатно и круглосуточно консультации по энергетическим вопросам, сообщает Министерство энергетики.
По номеру 15-49 граждане и бизнес могут получить консультации по энергетическим вопросам, в частности:
как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;
получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии;
другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.
Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии отключения света
Уже в августе ожидается больше генерации электроэнергии, чем в июле. Это обусловлено графиком ремонта энергоблоков и электростанций в Украине.
Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Также, по его словам, большую роль играет жара и то, будет она спадать.
Если жара упадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления, добавил он.
По его словам, погода изменяет потребление на 15-20%. И для энергосистемы, разница в 15% между одним днем и другим – очень велика.
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