В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики

У суботу, 20 липня, в Україні запрацювала урядова телефонна лінія "Струм".

Українці зможуть цілодобово отримати консультації з питань енергетики

Відтепер українці можуть отримати безкоштовно та цілодобово консультації з енергетичних питань, повідомляє Міністерство енергетики.

За номером 15-49 громадяни та бізнес можуть отримати консультації з енергетичних питань, зокрема:

як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;

отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;

інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Метою запровадження урядової телефонної лінії "Струм" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Герман Галущенко Міністр енергетики

Укренерго спрогнозувало можливі сценарії відключення світла

Вже у серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні. Це зумовлене графіком ремонту енергоблоків та електростанцій в Україні.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій. Володимир Кудрицький Голова правління "Укренерго"

Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати.

Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.

Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення, — повідомив голова правління компанії. Поширити

За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.