В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики

Міністерство енергетики України
Гаряча лінія

У суботу, 20 липня, в Україні запрацювала урядова телефонна лінія "Струм".

Головні тези:

  • Метою “гарячої лінії” є забезпечення доступної інформації про підключення альтернативних джерел енергії.
  • В Україні очікується більше генерації електроенергії через графік ремонтів енергоблоків та електростанцій.
  • Голова “Укренерго” підкреслив важливість спаду спеки для зменшення тривалості відключень.

Українці зможуть цілодобово отримати консультації з питань енергетики

Відтепер українці можуть отримати безкоштовно та цілодобово консультації з енергетичних питань, повідомляє Міністерство енергетики.

За номером 15-49 громадяни та бізнес можуть отримати консультації з енергетичних питань, зокрема:

  • як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;

  • отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;

  • інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Метою запровадження урядової телефонної лінії "Струм" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики

Укренерго спрогнозувало можливі сценарії відключення світла

Вже у серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні. Це зумовлене графіком ремонту енергоблоків та електростанцій в Україні.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій. 

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова правління "Укренерго"

Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати. 

Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.

Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення, — повідомив голова правління компанії.

За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.

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