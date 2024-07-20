В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики

У суботу, 20 липня, в Україні запрацювала урядова телефонна лінія "Струм".
Головні тези:
- Метою “гарячої лінії” є забезпечення доступної інформації про підключення альтернативних джерел енергії.
- В Україні очікується більше генерації електроенергії через графік ремонтів енергоблоків та електростанцій.
- Голова “Укренерго” підкреслив важливість спаду спеки для зменшення тривалості відключень.
Українці зможуть цілодобово отримати консультації з питань енергетики
Відтепер українці можуть отримати безкоштовно та цілодобово консультації з енергетичних питань, повідомляє Міністерство енергетики.
За номером 15-49 громадяни та бізнес можуть отримати консультації з енергетичних питань, зокрема:
як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;
отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;
інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.
Укренерго спрогнозувало можливі сценарії відключення світла
Вже у серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні. Це зумовлене графіком ремонту енергоблоків та електростанцій в Україні.
Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати.
Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.
За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-