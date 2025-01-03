Какой вышла новая версия "Носферату" от Роберта Эггерса

Эггерс, до этого получивший признание благодаря ленте "Ведьма" с Анной Тейлор-Джой, потратил на съемки римейка культового фильма ужасов времен немого кино целых 10 лет.

За это время режиссер успел выпустить еще 2 культовых хорора "Маяк" (2019) с Виллемом Дефо и Робертом Паттинсоном, а также "Варяг" (2022) с Александром Скарсгардом и Анной Тейлор-Джой, которые также получили признание от критиков.

Перед началом съемок своей версии "Носферату" Эггерс тщательно изучил оригинальный роман Брема Стокера "Дракула" и "Носферату" Фридриха Вильгельма Мурнау, а также ознакомился с большим количеством исследований и научных работ в области оккультизма и психиатрии.

Фильм Эггерса во многих моментах следует классическому сюжету ленты Мурнау.

По сюжету молодой маклер Томас Гаттер по заданию владельца фирмы герра Нока отправляется в Трансильванию на территории Румынии с целью заключения соглашения с графом Орлоком о приобретении замка в портовом городке Визбор на территории Германии.

Дома его остается ждать молодая жена Эллен, внезапно ставшая одержимой вампиром Орлоком, а он также стремится воссоединиться с ней.

Орлок прибывает из Румынии в Германию в гробу, наполненном землей, по дороге уничтожая всех присутствующих на борту плывущего корабля.

Прибытие Орлока в Визбург сопровождается наплывом волны тьмы на город. В городе начинается эпидемия чумы и вводится карантин. Для победы над ужасным чудовищем главные герои должны прибегнуть к болезненным жертвам.

Эггерс также изменил ряд событий и некоторые образы героев в своей версии "Носферата".

Что известно об актерском составе

Роль графа Орлока исполняет известный шведский актер Билл Скарсгард, до этого уже удачно воплотивший образ клоуна Пеннивайза во франшизе "Оно" от Андреса Мускетти.

Роль профессора Альбина Эберхарта фон Франца, почти полностью повторяющего персонажа профессора Абрахама Ван Хельсинга в "Дракуле", воплотил Виллем Дефо.

Томаса Гаттера сыграл Николас Голт.

Роль Эллен досталась Лили-Роуз Депп.

Критики остались в восторге от игры дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, сумевшей одновременно передать невыразимый ужас и болезненную сладострастие.

"Носферату" Эггерса получил одобрительные отзывы критиков и зрителей и был признан одним из лучших фильмов 2024 года.