2 січня в українських кінотеатрах стартував показ готичного фільму жахів режисера Роберта Еггерса "Носферату", який є сучасною версією культового німого кіно німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау.
Головні тези:
- Українські кінотеатри запрошують на перегляд готичного горору “Носферату" від Роберта Еггерса, який став одним із найкращих фільмів 2024 року.
- Режисер витратив цілих 10 років на створення ремейку цієї культової стрічки та докладно дослідив історію та літературні джерела на тему вампіризму.
- Фільм Еггерсa вражає глядачів атмосферою старовинного жаху та захоплює захоплюючими виставами акторів, серед яких видатні сцени виконали Білл Скашгорд, Віллем Дефо та Лілі-Роуз Депп.
- Нова версія “Носферату” у багатьох моментах віддзеркалює класичний сюжет оригінальної стрічки і привертає увагу шанувальників готичного жанру.
- Шедевр Еггерсa підкорив серця критиків та глядачів своїм неперевершеним стилем, запальною атмосферою і захоплюючою акторською грою.
Якою вийшла нова версія "Носферату" від Роберта Еггерса
Еггерс, який до цього здобув визнання завдяки стрічці "Відьма" з Анею Тейлор-Джой, витратив на зйомки рімейку культового фільму жахів часів німого кіно цілих 10 років.
За цей час режисер встиг випустити ще 2 культових хорори "Маяк" (2019) з Віллемом Дефо та Робертом Паттінсоном, а також "Варяг" (2022) з Александром Скашгордом і Анею Тейлор-Джой, які також отримали визнання від критиків.
Перед початком зйомок своєї версії "Носферату" Еггерс ретельно вивчив оригінальний роман Брема Стокера "Дракула" та "Носферату" Фрідріха Вільгельма Мурнау, а також ознайомився з великою кількістю досліджень та наукових робіт в галузях окультизму та психіатрії.
Фільм Еггерса у багатьох моментах наслідує класичний сюжет стрічки Мурнау.
За сюжетом молодий маклер Томас Гаттер за завданням власника фірми герра Нока вирушає до Трансильванії на території Румунії із метою укладення угоди з графом Орлоком щодо придбання замку у портовому містечку Візбор на території Німеччини.
Вдома його залишається чекати молода дружина Еллен, яка раптово стає одержимою вампіром Орлоком, а він також прагне возз'єднатися з нею.
Орлок прибуває з Румунії до Німеччини у труні, наповненій землею, по дорозі знищуючи усіх присутніх на борту корабля, яким пливе.
Прибуття Орлока у Візбург супроводжується напливом хвилі темряви на місто. У місті починається епідемія чуми та вводиться карантин. Для перемоги над жахливим чудовиськом головні герої мають вдатись до болісних жертв.
Еггерс також змінив низку подій та деякі образи героїв у своїй версії “Носферату”.
Що відомо про акторський склад
Роль графа Орлока виконує відомий шведський актор Білл Скашгорд, який до цього вже вдало втілив образ клоуна Пеннівайза у франшизі "Воно" від Андреса Мускетті.
Роль професора Альбіна Еберхарта фон Франца, який майже повністю повторює персонажа професора Абрахама Ван Хельсінга у "Дракулі", втілив Віллем Дефо.
Томаса Гаттера натомість зіграв Ніколас Голт.
Роль Еллен дісталась Лілі-Роуз Депп.
Критики залишилися в захваті від гри дочки Джонні Деппа та Ванесси Параді, яка зуміла одночасно передати невимовний жах та хворобливу хтивість.
“Носферату” Еггерса отримав схвальні відгуки критиків і глядачів і був визнаний одним з найкращих фільмів 2024 року.
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