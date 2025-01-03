В український прокат вийшов готичний горор "Носферату". Чим він цікавий
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В український прокат вийшов готичний горор "Носферату". Чим він цікавий

Кадр з фільму Носферату
Джерело:  УНІАН

2 січня в українських кінотеатрах стартував показ готичного фільму жахів режисера Роберта Еггерса "Носферату", який є сучасною версією культового німого кіно німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау. 

Головні тези:

  • Українські кінотеатри запрошують на перегляд готичного горору “Носферату" від Роберта Еггерса, який став одним із найкращих фільмів 2024 року.
  • Режисер витратив цілих 10 років на створення ремейку цієї культової стрічки та докладно дослідив історію та літературні джерела на тему вампіризму.
  • Фільм Еггерсa вражає глядачів атмосферою старовинного жаху та захоплює захоплюючими виставами акторів, серед яких видатні сцени виконали Білл Скашгорд, Віллем Дефо та Лілі-Роуз Депп.
  • Нова версія “Носферату” у багатьох моментах віддзеркалює класичний сюжет оригінальної стрічки і привертає увагу шанувальників готичного жанру.
  • Шедевр Еггерсa підкорив серця критиків та глядачів своїм неперевершеним стилем, запальною атмосферою і захоплюючою акторською грою. 

Якою вийшла нова версія "Носферату" від Роберта Еггерса

Еггерс, який до цього здобув визнання завдяки стрічці "Відьма" з Анею Тейлор-Джой, витратив на зйомки рімейку культового фільму жахів часів німого кіно цілих 10 років.

За цей час режисер встиг випустити ще 2 культових хорори "Маяк" (2019) з Віллемом Дефо та Робертом Паттінсоном, а також "Варяг" (2022) з Александром Скашгордом і Анею Тейлор-Джой, які також отримали визнання від критиків.

Перед початком зйомок своєї версії  "Носферату" Еггерс ретельно вивчив оригінальний роман Брема Стокера "Дракула" та "Носферату" Фрідріха Вільгельма Мурнау, а також ознайомився з великою кількістю досліджень та наукових робіт в галузях окультизму та психіатрії.

Фільм Еггерса у багатьох моментах наслідує класичний сюжет стрічки Мурнау.

За сюжетом молодий маклер Томас Гаттер за завданням власника фірми герра Нока вирушає до Трансильванії на території Румунії із метою укладення угоди з графом Орлоком щодо придбання замку у портовому містечку Візбор на території Німеччини.

Вдома його залишається чекати молода дружина Еллен, яка раптово стає одержимою вампіром Орлоком, а він також прагне возз'єднатися з нею.

Орлок прибуває з Румунії до Німеччини у труні, наповненій землею, по дорозі знищуючи усіх присутніх на борту корабля, яким пливе.

Прибуття Орлока у Візбург супроводжується напливом хвилі темряви на місто. У місті починається епідемія чуми та вводиться карантин. Для перемоги над жахливим чудовиськом головні герої мають вдатись до болісних жертв.

Еггерс також змінив низку подій та деякі образи героїв у своїй версії “Носферату”.

Що відомо про акторський склад

Роль графа Орлока виконує відомий шведський актор Білл Скашгорд, який до цього вже вдало втілив образ клоуна Пеннівайза у франшизі "Воно" від Андреса Мускетті.

Роль професора Альбіна Еберхарта фон Франца, який майже повністю повторює персонажа професора Абрахама Ван Хельсінга у "Дракулі", втілив Віллем Дефо.

Томаса Гаттера натомість зіграв Ніколас Голт.

Роль Еллен дісталась Лілі-Роуз Депп.

Критики залишилися в захваті від гри дочки Джонні Деппа та Ванесси Параді, яка зуміла одночасно передати невимовний жах та хворобливу хтивість.

“Носферату” Еггерса отримав схвальні відгуки критиків і глядачів і був визнаний одним з найкращих фільмів 2024 року.

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