В украинских профтехах будут учить операторов гражданских дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в профессионально-технических училищах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.
В профтехах внедрят новую учебную программу "Оператор гражданских дронов"
По словам Михаила Федорова, новая программа будет внедрена в семи учебных заведениях во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.
Чиновник подчеркнул, что для Украины сегодня важно иметь управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами.
Министр добавил, что реформа профессионально-технического образования продолжается и недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов.
В Украине создадут тысячи беспилотников большой дальности
По словам Михаила Федорова, эти дроны смогут наносить удары по враждебным целям, которые находятся в глубине страны-агрессорки.
Более того, в Украине уже есть около 10 компаний, которые производят беспилотники, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
Как отмечает министр цифровой трансформации, недавняя серия атак на НПЗ в России является отражением успеха Украины в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования для него.
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