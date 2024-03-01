В украинских профтехах будут учить операторов гражданских дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в профессионально-технических училищах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

В профтехах внедрят новую учебную программу "Оператор гражданских дронов"

По словам Михаила Федорова, новая программа будет внедрена в семи учебных заведениях во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

Благодаря поддержке ЕС, закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Чиновник подчеркнул, что для Украины сегодня важно иметь управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами.

Эти дроны используют при посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны, — объяснил Федоров. Поделиться

Министр добавил, что реформа профессионально-технического образования продолжается и недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов.

В Украине создадут тысячи беспилотников большой дальности

По словам Михаила Федорова, эти дроны смогут наносить удары по враждебным целям, которые находятся в глубине страны-агрессорки.

Более того, в Украине уже есть около 10 компаний, которые производят беспилотники, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе дальнего радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 км. Два года назад этой категории не существовало... вообще, — отметил Михаил Федоров. Поделиться

Как отмечает министр цифровой трансформации, недавняя серия атак на НПЗ в России является отражением успеха Украины в быстрой дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования для него.