В українських профтехах навчатимуть операторів цивільних дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у професійно-технічних училищах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
У профтехах запровадять нову навчальну програму “Оператор цивільних дронів”
За словами Михайла Федорова, нова програма буде запроваджена в семи навчальних закладах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.
Посадовець наголосив, що для України сьогодні надважливо міти керувати цивільними безпілотними літальними апаратами.
Міністр додав, що реформа професійно-технічної освіти триває та нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні й створити якісні умови для підготовки спеціалістів.
В Україні створять тисячі безпілотників великої дальності
За словами Михайла Федорова, ці дрони зможуть завдавати ударів по ворожих цілях, які знаходяться вглибині країни-агресорки.
Ба більше, в Україні вже є близько 10 компаній, які виготовляють безпілотники, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.
Як зазначає міністр цифрової трансформації, нещодавня серія атак на НПЗ у Росії є відображенням успіху України у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього.
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