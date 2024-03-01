В українських профтехах навчатимуть операторів цивільних дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у професійно-технічних училищах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

У профтехах запровадять нову навчальну програму “Оператор цивільних дронів”

За словами Михайла Федорова, нова програма буде запроваджена в семи навчальних закладах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

Завдяки підтримці ЄС закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Посадовець наголосив, що для України сьогодні надважливо міти керувати цивільними безпілотними літальними апаратами.

Ці дрони використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни, — пояснив Федоров. Поширити

Міністр додав, що реформа професійно-технічної освіти триває та нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні й створити якісні умови для підготовки спеціалістів.

В Україні створять тисячі безпілотників великої дальності

За словами Михайла Федорова, ці дрони зможуть завдавати ударів по ворожих цілях, які знаходяться вглибині країни-агресорки.

Ба більше, в Україні вже є близько 10 компаній, які виготовляють безпілотники, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе дальнього радіуса дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі, — зазаначив Михайло Федоров. Поширити

Як зазначає міністр цифрової трансформації, нещодавня серія атак на НПЗ у Росії є відображенням успіху України у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього.