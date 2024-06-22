В Украину возвращается жара — где ждать +33°...+35°

По словам синоптика Игоря Кибальчича, температура во многих областях Украины будет действительно высокой. Несмотря на это, без дождей и града тоже не обойдется.
Главные тезисы
- 22 июня ожидается жара во многих областях Украины до +33°C, с кратковременными дождями и грозами.
- В западных регионах страны прогнозируются сильные ливни, град и порывы ветра до 25-27 м/с.
- 23 июня на Западе, в Карпатах и Закарпатье ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.
- Южные регионы и Крым будут наслаждаться летней жарой до +35°C, возможны кратковременные дожди.
Какая будет погода в Украине 22 июня
Синоптики обращает внимание на то, что жители западных регионов должны быть готовы к кратковременным дождям с грозами.
Кроме того, указано, что местами возможны сильные ливни и даже град.
Во время грозы порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 м/с, локально возможное усиление до 25-27 м/с. Столбики термометров покажут +28...+33°.
По его словам, на юге страны и в Крыму будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха +28...+33°.
Что касается востока, то там будет малооблачно и тоже сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +24°...+29°.
Погода в Украине 23 июня
Как сообщает Игорь Кибальчич, на Западе возможна переменная облачность, а также кратковременные дожди и даже грозы.
Кроме того, указано, что в Карпатах и Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями.
Эксперт обращает внимание на то, что ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем станет немного свежее, +22...+27 °С.
На юге и в Крыму будет настоящая летняя жара, ведь воздух прогреется до +30...+35°С.
Также сообщается, что в восточной части Украины днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.
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