В Украину возвращается жара — где ждать +33°...+35°

По словам синоптика Игоря Кибальчича, температура во многих областях Украины будет действительно высокой. Несмотря на это, без дождей и града тоже не обойдется.

Какая будет погода в Украине 22 июня

Синоптики обращает внимание на то, что жители западных регионов должны быть готовы к кратковременным дождям с грозами.

Кроме того, указано, что местами возможны сильные ливни и даже град.

Во время грозы порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 м/с, локально возможное усиление до 25-27 м/с. Столбики термометров покажут +28...+33°.

В северной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а температура ожидается в пределах +23...+28°. В центральных областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +26...+31°, — прогнозирует Игорь Кибальчич. Поделиться

По его словам, на юге страны и в Крыму будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха +28...+33°.

Что касается востока, то там будет малооблачно и тоже сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +24°...+29°.

Фото: meteoprog.com

Погода в Украине 23 июня

Как сообщает Игорь Кибальчич, на Западе возможна переменная облачность, а также кратковременные дожди и даже грозы.

Кроме того, указано, что в Карпатах и Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями.

Эксперт обращает внимание на то, что ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем станет немного свежее, +22...+27 °С.

В северных областях также будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут +14...+19°С, а днем +23...+28°С. В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью температура будет на уровне +17…+22 °С, а днем разогреет до +29…+34 °С, — отмечает синоптики. Поделиться

На юге и в Крыму будет настоящая летняя жара, ведь воздух прогреется до +30...+35°С.