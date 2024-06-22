В Україну повертається шалена спека — де чекати +33°...+35°

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, температура у багатьох областях України буде справді високою. Попри це, без дощів та граду також не обійдеться.
Головні тези:
- На 22 червня очікується спека в багатьох областях України до +33°C, з короткочасними дощами та грозами.
- У західних регіонах країни прогнозуються потужні зливи, град та пориви вітру до 25-27 м/с.
- На 23 червня на Заході, в Карпатах та Закарпатті очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.
- Південні регіони та Крим насолоджуватимуться літньою спекою до +35°C, імовірні короткочасні дощі та грози.
Якою буде погода в Україні 22 червня
Синоптики звертає увагу на те, що мешканці західних регіонів повинні бути готовими до короткочасних дощів з грозами.
Окрім того, вказано, що місцями можливі потужні зливи та навіть град.
При грозах пориви вітру та шквали сягатимуть 15-20 м/с, локально можливе посилення до 25-27 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +28°...+33°.
За його словами, на півдні країни та у Криму буде сухо, мінлива хмарність. Температура повітря +28°...+33°.
Що стосується сходу, то там буде малохмарно й також сухо. Вітер північно-західний, 5 -10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +24°...+29°.
Погода в Україні 23 червня
Як повідомляє Ігор Кібальчич, на Заході можлива мінлива хмарність, а також короткочасні дощі та навіть грози.
Окрім того, наголошується, що у Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами.
Експерт звертає увагу на те, що вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень стане трохи свіжіше, +22...+27 °С.
На півдні та у Криму буде справжня літня спека, адже повітря прогріється до +30...+35 °С.
Також вказано, що у східній частині України вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.
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