В Україну повертається шалена спека — де чекати +33°...+35°
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повертається шалена спека — де чекати +33°...+35°

спека
Джерело:  Meteoprog

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, температура у багатьох областях України буде справді високою. Попри це, без дощів та граду також не обійдеться.

Головні тези:

  • На 22 червня очікується спека в багатьох областях України до +33°C, з короткочасними дощами та грозами.
  • У західних регіонах країни прогнозуються потужні зливи, град та пориви вітру до 25-27 м/с.
  • На 23 червня на Заході, в Карпатах та Закарпатті очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.
  • Південні регіони та Крим насолоджуватимуться літньою спекою до +35°C, імовірні короткочасні дощі та грози.

Якою буде погода в Україні 22 червня

Синоптики звертає увагу на те, що мешканці західних регіонів повинні бути готовими до короткочасних дощів з грозами.

Окрім того, вказано, що місцями можливі потужні зливи та навіть град.

При грозах пориви вітру та шквали сягатимуть 15-20 м/с, локально можливе посилення до 25-27 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +28°...+33°.

У північній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура очікується у межах +23°...+28°. У центральних областях також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +26°...+31°, — прогнозує Ігор Кібальчич.

За його словами, на півдні країни та у Криму буде сухо, мінлива хмарність. Температура повітря +28°...+33°.

Що стосується сходу, то там буде малохмарно й також сухо. Вітер північно-західний, 5 -10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +24°...+29°.

Фото: meteoprog.com

Погода в Україні 23 червня

Як повідомляє Ігор Кібальчич, на Заході можлива мінлива хмарність, а також короткочасні дощі та навіть грози.

Окрім того, наголошується, що у Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами.

Експерт звертає увагу на те, що вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень стане трохи свіжіше, +22...+27 °С.

У північних областях також буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °С, а вдень +23...+28 °С. У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень також місцями очікуються короткочасні дощі, грози, а в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с. Вночі температура буде на рівні +17…+22 °С, а вдень розігріє до +29…+34 °С, — зазначає синоптики.

На півдні та у Криму буде справжня літня спека, адже повітря прогріється до +30...+35 °С.

Також вказано, що у східній частині України вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

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