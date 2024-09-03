В Украину возвращаются дожди и прохлада

Как предупреждает метеоролог Укргидрометцентра Иван Семилит, вскоре летняя жара сменится осенней прохладой. В отдельных регионах Украины будут дожди и грозы.

Какой будет погода в Украине в первые дни сентября

По словам эксперта, в ближайшие трое суток в южной части, большинстве центральных, и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Что касается остальной территории Украины, то там осадки не прогнозируются.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 °, в западных областях 12-17 °; днем 3 июля 25-31°, 4-5 сентября 23-29°, — отмечает Иван Семилит. Поделиться

Погода в Украине 4 сентября (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Синоптик также добавил, что над Черным морем образовался циклон, благодаря которому кратковременные дожди с грозами в течение следующих трех дней пройдут на юге, в большинстве центральных областей и на востоке страны.

Кроме того, указано, что в Харьковской, Луганской, Донецкой областях будет ветрено. Речь пойдет о порывах скоростью 15-20 м/с.

Более того, в Украину наконец-то вернется прохлада. Иван Семилит прогнозирует, что, начиная с 4 сентября, температура не будет превышать отметку +29 градусов.

Погода в Украине 4 сентября

Свой прогноз также озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, неожиданно прохладно будет в Одесской и Днепропетровской областях, днем местами даже +22+25 градусов.

Она также обратила внимание на то, что температура воздуха в Украине будет более низкой, комфортной, +24+29 градусов.

С карты видно, что умеренная жара, где-то до +30 градусов, — крайний восток, крайний север, северо-запад. Любопытно! Дожди, даже временами грозовые ливни пройдут 4 сентября в южной части Украины. Во второй половине дня вечером осадки могут дойти до Черкасщины, Днепропетровщины, Полтавщины. Наталья Диденко Украинская синоптик

Фото: facebook.com/tala.didenko

Что касается других регионов Украины — там будет преобладать сухая воздушная масса.