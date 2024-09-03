В Украину возвращаются дожди и прохлада

Как предупреждает метеоролог Укргидрометцентра Иван Семилит, вскоре летняя жара сменится осенней прохладой. В отдельных регионах Украины будут дожди и грозы.
Главные тезисы
- В первые дни сентября в Украину вернутся дожди и грозы.
- Осадки можно ожидать в южной, центральной и восточной областях страны.
- Температура воздуха днем 4-5 сентября в пределах 23-29°C, ночью 12-20°C, выше +29°C не ожидается.
Какой будет погода в Украине в первые дни сентября
По словам эксперта, в ближайшие трое суток в южной части, большинстве центральных, и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Что касается остальной территории Украины, то там осадки не прогнозируются.
Синоптик также добавил, что над Черным морем образовался циклон, благодаря которому кратковременные дожди с грозами в течение следующих трех дней пройдут на юге, в большинстве центральных областей и на востоке страны.
Кроме того, указано, что в Харьковской, Луганской, Донецкой областях будет ветрено. Речь пойдет о порывах скоростью 15-20 м/с.
Более того, в Украину наконец-то вернется прохлада. Иван Семилит прогнозирует, что, начиная с 4 сентября, температура не будет превышать отметку +29 градусов.
Погода в Украине 4 сентября
Свой прогноз также озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, неожиданно прохладно будет в Одесской и Днепропетровской областях, днем местами даже +22+25 градусов.
Она также обратила внимание на то, что температура воздуха в Украине будет более низкой, комфортной, +24+29 градусов.
Что касается других регионов Украины — там будет преобладать сухая воздушная масса.
В Киеве 4 августа ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов. Облачно, но без осадков.
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