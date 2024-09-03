В Україну повертаються дощі та прохолода

Як попереджає метеоролог Укргідрометцентру Іван Семиліт, незабаром літня спека зміниться осінньою прохолодою. В окремих регіонах України навіть задощить.
Головні тези:
- У перші дні вересня в Україну повернуться дощі та грози.
- Опади можна очікувати в південній, центральних та східних областях країни.
- Температура повітря вдень 4-5 вересня у межах 23-29°C, вночі 12-20°C, вище +29°C не очікується.
Якою буде погода в Україну у перші дні вересня
За словами експерта, у найближчі три доби у південній частині, більшості центральних, і у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Що стосується решти території України, то там опади не прогнозуються.
Синоптик також додав, що над Чорним морем утворився циклон, саме завдяки якому короткочасні дощі з грозами протягом наступних трьох днів пройдуть на півдні, у більшості центральних областей та на сході країни.
Окрім того, наголошується, що в Харківській, Луганській, Донецькій областях буде вітряно. Йтиметься про пориви швидкістю 15-20 м/с.
Ба більше, в Україну нарешті повернеться прохолода. Іван Семиліт прогнозує, що починаючи з 4 вересня температура не перевищуватиме позначку +29 градусів.
Погода в Україні 4 вересня
Свій прогноз також озвучила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, несподівано прохолодно буде на Одещині, Дніпропетровщині, вдень місцями навіть +22+25 градусів.
Вона також звернула увагу на те, що температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24+29 градусів.
Що стосується інших регіонів України, то там переважатиме суха повітряна маса.
У Києві 4-го серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів. Буде хмарно, однак без опадів.
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