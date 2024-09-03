В Україну повертаються дощі та прохолода

Як попереджає метеоролог Укргідрометцентру Іван Семиліт, незабаром літня спека зміниться осінньою прохолодою. В окремих регіонах України навіть задощить.

Якою буде погода в Україну у перші дні вересня

За словами експерта, у найближчі три доби у південній частині, більшості центральних, і у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Що стосується решти території України, то там опади не прогнозуються.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 3 липня 25-31°, 4-5 вересня 23-29°, — наголошує Іван Семиліт. Поширити

Погода в Україні 4 вересня (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Синоптик також додав, що над Чорним морем утворився циклон, саме завдяки якому короткочасні дощі з грозами протягом наступних трьох днів пройдуть на півдні, у більшості центральних областей та на сході країни.

Окрім того, наголошується, що в Харківській, Луганській, Донецькій областях буде вітряно. Йтиметься про пориви швидкістю 15-20 м/с.

Ба більше, в Україну нарешті повернеться прохолода. Іван Семиліт прогнозує, що починаючи з 4 вересня температура не перевищуватиме позначку +29 градусів.

Погода в Україні 4 вересня

Свій прогноз також озвучила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, несподівано прохолодно буде на Одещині, Дніпропетровщині, вдень місцями навіть +22+25 градусів.

Вона також звернула увагу на те, що температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24+29 градусів.

З карти видно, що помірна спека, десь до +30 градусів, — крайній схід, крайня північ, північний захід . Цікаво! Дощі, навіть часом грозові зливи пройдуть 4-го вересня у південній частині України. У другій половині дня, ввечері опади можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини. Наталка Діденко Українська синоптикиня

Фото: facebook.com/tala.didenko

Що стосується інших регіонів України, то там переважатиме суха повітряна маса.