В Укрэнерго анонсировали почасовые ограничения света по всей Украине 23 октября

В большинстве областей Украины 23 октября вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00.

23 октября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как отметили в компании, для бытовых потребителей будут применены графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно, а также призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Ситуация в объединенной энергосистеме страны остается сложной, самая плохая ситуация — в Сумской и Черниговской областях.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.