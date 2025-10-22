В Укрэнерго анонсировали почасовые ограничения света по всей Украине 23 октября

В большинстве областей Украины 23 октября вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00.
Главные тезисы
- Укрэнерго анонсировало введение почасовых ограничений потребления электроэнергии в большинстве областей Украины на 23 октября.
- Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00 как для бытовых, так и для промышленных потребителей.
- Самая сложная ситуация в энергосистеме наблюдается в Сумской и Черниговской областях из-за атак на энергетические объекты и непрерывных атак дронов.
23 октября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Как отметили в компании, для бытовых потребителей будут применены графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно.
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно, а также призвали потреблять электроэнергию бережливо.
Ситуация в объединенной энергосистеме страны остается сложной, самая плохая ситуация — в Сумской и Черниговской областях.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
