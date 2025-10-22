В Укренерго анонсували погодинні обмеження світла по всій Україні 23 жовтня

У більшості областей України 23 жовтня вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть з 07:00 до 23:00.
Головні тези:
- Укренерго ввело погодинні обмеження споживання електроенергії в більшості областей України на 23 жовтня.
- Графіки відключень будуть діяти з 07:00 до 23:00, зокрема для побутових та промислових споживачів.
- Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, з найгіршою ситуацією в Сумській та Чернігівській областях.
23 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Як зазначили в компанії, для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" додали, що у разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково, а також закликали споживати електроенергію ощадливо.
Ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація — на Сумщині та Чернігівщині.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
