В Укренерго анонсували погодинні обмеження світла по всій Україні 23 жовтня

У більшості областей України 23 жовтня вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть з 07:00 до 23:00.

23 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" додали, що у разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково, а також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація — на Сумщині та Чернігівщині.

Про це в етері телемарафону "‎Єдині новини"‎ розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.