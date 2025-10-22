В Укренерго анонсували погодинні обмеження світла по всій Україні 23 жовтня
В Укренерго анонсували погодинні обмеження світла по всій Україні 23 жовтня

світло
Джерело:  Укренерго

У більшості областей України 23 жовтня вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть з 07:00 до 23:00.

Головні тези:

  • Укренерго ввело погодинні обмеження споживання електроенергії в більшості областей України на 23 жовтня.
  • Графіки відключень будуть діяти з 07:00 до 23:00, зокрема для побутових та промислових споживачів.
  • Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, з найгіршою ситуацією в Сумській та Чернігівській областях.

23 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" додали, що у разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково, а також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація — на Сумщині та Чернігівщині.

Про це в етері телемарафону "‎Єдині новини"‎ розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Найскладніша ситуація у нас наразі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. У Чернігівщині ворог атакував кілька енергетичних об’єктів і тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Ремонтні роботи ускладняються через безперервні атаки російських дронів.

