Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій АЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій АЕС

Міністерство енергетики України
ЗАЕС

Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Головні тези:

  • Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
  • Удар окупантів призвів до небезпеки для радіаційної безпеки на ЗАЕС.
  • Ворог влучив по лінії електропередач, забезпечуючи рівень радіаційної безпеки на станції.

Черговий акт ядерного терору росіян: на ЗАЕС блекаут

Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Внаслідок удару РФ по території України була пошкоджена остання лінія електропередач, яка живила окуповану ЗАЕС від української енергосистеми, - заявили у Енергоатомі.

У звʼязку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

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