Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій АЕС

Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Черговий акт ядерного терору росіян: на ЗАЕС блекаут

Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Поширити

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Внаслідок удару РФ по території України була пошкоджена остання лінія електропередач, яка живила окуповану ЗАЕС від української енергосистеми, - заявили у Енергоатомі.

У звʼязку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.