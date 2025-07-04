Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій АЕС

Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Головні тези:
- Російські обстріли спричинили черговий блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
- Удар окупантів призвів до небезпеки для радіаційної безпеки на ЗАЕС.
- Ворог влучив по лінії електропередач, забезпечуючи рівень радіаційної безпеки на станції.
Черговий акт ядерного терору росіян: на ЗАЕС блекаут
Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.
Внаслідок удару РФ по території України була пошкоджена остання лінія електропередач, яка живила окуповану ЗАЕС від української енергосистеми, - заявили у Енергоатомі.
У звʼязку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.
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