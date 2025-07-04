Российские обстрелы повлекли за собой очередной блэкаут на Запорожской АЭС

Удар оккупантов нанес блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Главные тезисы
- Российские обстрелы привели к блэкауту на Запорожской атомной электростанции, угрожая радиационной безопасности.
- Удар оккупантов по линии электропередачи вызвал опасность для энергосистемы Украины.
- ЗАЭС уже восьмой раз пережила полный блэкаут, подвергаясь серьезным угрозам из-за российского агрессивного поведения.
Очередной акт ядерного террора россиян: на ЗАЭС блэкаут
Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.
В результате удара РФ по территории Украины была повреждена последняя линия электропередач, питавшая оккупированную ЗАЭС от украинской энергосистемы, - заявили в Энергоатоме.
В связи с полным блєкаутом ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.
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