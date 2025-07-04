Российские обстрелы повлекли за собой очередной блэкаут на Запорожской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Российские обстрелы повлекли за собой очередной блэкаут на Запорожской АЭС

Министерство энергетики Украины
Российские обстрелы повлекли за собой очередной блэкаут на Запорожской АЭС
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Удар оккупантов нанес блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы привели к блэкауту на Запорожской атомной электростанции, угрожая радиационной безопасности.
  • Удар оккупантов по линии электропередачи вызвал опасность для энергосистемы Украины.
  • ЗАЭС уже восьмой раз пережила полный блэкаут, подвергаясь серьезным угрозам из-за российского агрессивного поведения.

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Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Эта линия позволяет поддерживать свои потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

В результате удара РФ по территории Украины была повреждена последняя линия электропередач, питавшая оккупированную ЗАЭС от украинской энергосистемы, - заявили в Энергоатоме.

В связи с полным блєкаутом ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

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