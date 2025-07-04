Российские обстрелы повлекли за собой очередной блэкаут на Запорожской АЭС

Удар оккупантов нанес блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Очередной акт ядерного террора россиян: на ЗАЭС блэкаут

Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Эта линия позволяет поддерживать свои потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности. Поделиться

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

В результате удара РФ по территории Украины была повреждена последняя линия электропередач, питавшая оккупированную ЗАЭС от украинской энергосистемы, - заявили в Энергоатоме.

В связи с полным блєкаутом ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.