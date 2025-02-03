В Укрэнерго назвали причину введения аварийных отключений света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали причину введения аварийных отключений света

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в связи с необходимостью сбережения электроэнергии в ряде областей с утра, 3 февраля, были введены графики аварийных отключений света.

Главные тезисы

  • В Украине были введены графики аварийных отключений света из-за необходимости экономии электроэнергии в связи с снижением температуры воздуха.
  • Повреждение систем передачи электроэнергии в результате преступных атак оккупационной армии РФ привело к аварийным отключениям в нескольких областях Украины.
  • Уровень потребления электроэнергии на 3 февраля был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день, что связано с снижением температуры воздуха в большинстве регионов.

Что известно о введении аварийных отключений света в Украине

Отмечается, что в результате преступных атак оккупационной армии РФ по объектам электрогенерации были повреждены системы передачи.

Поэтому в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

По состоянию на 8:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 31 января.

Причина — снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье — 26 января.

Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами, отмечают в Укрэнерго.

Что известно об отключении света в Украине

В ДТЭК уточнили , что аварийные отключения также вводятся и в Донецкой области.

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения, — отмечается в сообщении ДТЭК.

Кроме этого, аварийные отключения с 8:30 утра начали действовать в Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

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