По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в связи с необходимостью сбережения электроэнергии в ряде областей с утра, 3 февраля, были введены графики аварийных отключений света.

Что известно о введении аварийных отключений света в Украине

Отмечается, что в результате преступных атак оккупационной армии РФ по объектам электрогенерации были повреждены системы передачи.

Поэтому в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

По состоянию на 8:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 31 января.

Причина — снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье — 26 января.

Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами, отмечают в Укрэнерго. Поделиться

Что известно об отключении света в Украине

В ДТЭК уточнили , что аварийные отключения также вводятся и в Донецкой области.

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения, — отмечается в сообщении ДТЭК. Поделиться

Кроме этого, аварийные отключения с 8:30 утра начали действовать в Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.