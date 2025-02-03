По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в связи с необходимостью сбережения электроэнергии в ряде областей с утра, 3 февраля, были введены графики аварийных отключений света.
Главные тезисы
- В Украине были введены графики аварийных отключений света из-за необходимости экономии электроэнергии в связи с снижением температуры воздуха.
- Повреждение систем передачи электроэнергии в результате преступных атак оккупационной армии РФ привело к аварийным отключениям в нескольких областях Украины.
- Уровень потребления электроэнергии на 3 февраля был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день, что связано с снижением температуры воздуха в большинстве регионов.
Что известно о введении аварийных отключений света в Украине
Отмечается, что в результате преступных атак оккупационной армии РФ по объектам электрогенерации были повреждены системы передачи.
Поэтому в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.
По состоянию на 8:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 31 января.
Причина — снижение температуры воздуха в большинстве регионов.
2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье — 26 января.
Что известно об отключении света в Украине
В ДТЭК уточнили , что аварийные отключения также вводятся и в Донецкой области.
Кроме этого, аварийные отключения с 8:30 утра начали действовать в Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.
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