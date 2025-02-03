За інформацією представників НЕК "Укренерго", у зв'язку із необхідністю заощадження електроенергії у низці областей з ранку, 3 лютого, було запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Що відомо про введення аварійних відключень світла в Україні

Зазначається, що внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ по об’єктах електрогенерації було пошкоджено системи передачі.

Через це у у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — п’ятницю, 31 січня.

Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.

2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 26 січня.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами, — зазначають в “Укренерго”. Поширити

Що відомо про відключення світла в Україні

У ДТЕК уточнили, що аварійні відключення також вводяться і у Донецькій області.

За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення, — зазначається у повідомленні ДТЕК. Поширити

Окрім цього аварійні відключення з 8:30 ранку почали діяти у Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях.