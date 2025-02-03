За інформацією представників НЕК "Укренерго", у зв'язку із необхідністю заощадження електроенергії у низці областей з ранку, 3 лютого, було запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Головні тези:
- Запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні пов'язане з необхідністю заощадження електроенергії у зв'язку із зниженням температури повітря.
- Пошкодження систем передачі електроенергії внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ призвело до аварійних відключень у декількох областях України.
- З 7:00 до 22:00 вимагається особливо ощадливе споживання електроенергії, що зумовлене підвищеним рівнем споживання через низькі температури.
Що відомо про введення аварійних відключень світла в Україні
Зазначається, що внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ по об’єктах електрогенерації було пошкоджено системи передачі.
Через це у у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.
Станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — п’ятницю, 31 січня.
Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.
2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 26 січня.
Що відомо про відключення світла в Україні
У ДТЕК уточнили, що аварійні відключення також вводяться і у Донецькій області.
Окрім цього аварійні відключення з 8:30 ранку почали діяти у Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях.
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