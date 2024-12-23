В НЭК Укрэнерго назвали сроки отмены аварийных отключений света в ряде украинских областей.
Главные тезисы
- Укрэнерго объявило о сроках отмены аварийных отключений света в украинских областях из-за обстрелов со стороны РФ.
- Европейский инвестиционный банк выделил 86 млн евро на строительство антидроновой защиты на подстанциях Укрэнерго.
- Защита ключевого оборудования на подстанциях становится критически важной в условиях российских атак на энергосистему.
- Работы по сооружению защиты продолжаются, что позволит обеспечить устойчивость украинской энергосистемы и снизить риск вынужденных отключений для потребителей.
- Ориентировочное время завершения работ и отмены ограничений для бытовых потребителей – до 17:00.
Когда в Украине отменят аварийные графики отключения света
В ведомстве подчеркнули, что причиной временного введения аварийных отключений является необходимость замены поврежденного оборудования в результате обстрелов со стороны преступной армии РФ.
В "Укрэнерго" отметили, что как только работы будут завершены, ограничения для бытовых потребителей будут отменены.
Ориентировочное время завершения работ — до 17:00.
Что известно о защите энергетических объектов от оккупационных атак
В Укрэнерго заявили о получении 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.
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