Когда в Украине отменят аварийные графики отключения света

Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения, отмечают в Укрэнерго. Поделиться

В ведомстве подчеркнули, что причиной временного введения аварийных отключений является необходимость замены поврежденного оборудования в результате обстрелов со стороны преступной армии РФ.

В "Укрэнерго" отметили, что как только работы будут завершены, ограничения для бытовых потребителей будут отменены.

Ориентировочное время завершения работ — до 17:00.

Что известно о защите энергетических объектов от оккупационных атак

В Укрэнерго заявили о получении 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.