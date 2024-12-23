В Укрэнерго назвали сроки отмены аварийных отключений
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали сроки отмены аварийных отключений

Укрэнерго
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК Укрэнерго назвали сроки отмены аварийных отключений света в ряде украинских областей.

Главные тезисы

  • Укрэнерго объявило о сроках отмены аварийных отключений света в украинских областях из-за обстрелов со стороны РФ.
  • Европейский инвестиционный банк выделил 86 млн евро на строительство антидроновой защиты на подстанциях Укрэнерго.
  • Защита ключевого оборудования на подстанциях становится критически важной в условиях российских атак на энергосистему.
  • Работы по сооружению защиты продолжаются, что позволит обеспечить устойчивость украинской энергосистемы и снизить риск вынужденных отключений для потребителей.
  • Ориентировочное время завершения работ и отмены ограничений для бытовых потребителей – до 17:00.

Когда в Украине отменят аварийные графики отключения света

Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения, отмечают в Укрэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что причиной временного введения аварийных отключений является необходимость замены поврежденного оборудования в результате обстрелов со стороны преступной армии РФ.

В "Укрэнерго" отметили, что как только работы будут завершены, ограничения для бытовых потребителей будут отменены.

Ориентировочное время завершения работ — до 17:00.

Что известно о защите энергетических объектов от оккупационных атак

В Укрэнерго заявили о получении 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Мы очень благодарны партнерам за продолжение поддержки. В условиях российских атак на энергосистему, защита ключевого оборудования наших подстанций критически необходима. Эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре-декабре. Работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций нам удастся защитить — тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей, — отмечают в Укрэнерго.

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