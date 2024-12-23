Коли в Україні скасують аварійні графіки відключень світла

Сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення, — зазначають в Укренерго. Поширити

У відомстві підкреслили, що причиною тимчасового запровадження аварійних відключень є необхідність заміни пошкодженого обладнання внаслідок обстрілів з боку злочинної армії РФ.

В "Укренерго" зауважили, що як тільки роботи будуть завершені — обмеження для побутових споживачів буде скасовано.

Орієнтовний час завершення робіт — до 17:00.

Що відомо про захист енергетичних об’єктів від атак окупаційної

В “Укренерго” заявили про отримання 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку, які будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.