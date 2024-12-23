В Укренерго назвали терміни скасування аварійних відключень
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго назвали терміни скасування аварійних відключень

Укренерго
Джерело:  Укренерго

В НЕК Укренерго назвали терміни скасування аварійних відключень світла у низці українських областей. 

Головні тези:

  • Укренерго назвало терміни скасування аварійних відключень світла в українських областях.
  • Причина аварійних відключень - потреба заміни пошкодженого обладнання через обстріли з боку злочинної армії РФ.
  • Європейський інвестиційний банк виділив 86 млн євро для будівництва антидронового захисту на підстанціях Укренерго.
  • Захист ключового обладнання на підстанціях стає критично важливим у зв'язку з російськими атаками на енергосистему.
  • Спорудження захисту триває, що забезпечить стійкість української енергосистеми та зменшить ризик вимушених відключень для споживачів.

Коли в Україні скасують аварійні графіки відключень світла

Сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення, — зазначають в Укренерго.

У відомстві підкреслили, що причиною тимчасового запровадження аварійних відключень є необхідність заміни пошкодженого обладнання внаслідок обстрілів з боку злочинної армії РФ.

В "Укренерго" зауважили, що як тільки роботи будуть завершені — обмеження для побутових споживачів буде скасовано.

Орієнтовний час завершення робіт — до 17:00.

Що відомо про захист енергетичних об’єктів від атак окупаційної

В “Укренерго” заявили про отримання 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку, які будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему, захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проектів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів, — зазначають в “Укренерго”.

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