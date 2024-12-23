В НЕК Укренерго назвали терміни скасування аварійних відключень світла у низці українських областей.
Головні тези:
- Укренерго назвало терміни скасування аварійних відключень світла в українських областях.
- Причина аварійних відключень - потреба заміни пошкодженого обладнання через обстріли з боку злочинної армії РФ.
- Європейський інвестиційний банк виділив 86 млн євро для будівництва антидронового захисту на підстанціях Укренерго.
- Захист ключового обладнання на підстанціях стає критично важливим у зв'язку з російськими атаками на енергосистему.
- Спорудження захисту триває, що забезпечить стійкість української енергосистеми та зменшить ризик вимушених відключень для споживачів.
Коли в Україні скасують аварійні графіки відключень світла
У відомстві підкреслили, що причиною тимчасового запровадження аварійних відключень є необхідність заміни пошкодженого обладнання внаслідок обстрілів з боку злочинної армії РФ.
В "Укренерго" зауважили, що як тільки роботи будуть завершені — обмеження для побутових споживачів буде скасовано.
Орієнтовний час завершення робіт — до 17:00.
Що відомо про захист енергетичних об’єктів від атак окупаційної
В “Укренерго” заявили про отримання 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку, які будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.
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