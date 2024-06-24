В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 25 июня

В Украине 25 июня отключения света по графикам будут происходить на протяжении суток.
Главные тезисы
- Графики отключений света на 25 июня будут актуальны по всей Украине из-за снижения генерирующих мощностей электростанций в результате российских атак.
- Неотложно нужно начать строительство объектов распределенной генерации для обеспечения устойчивости энергосистемы и защиты от возможных кибератак.
- Проведение развития энергетического комплекса и децентрализации генерации является ключевой мерой против возможных российских атак в будущем.
- Украина потеряла значительные генерирующие мощности из-за последних атак РФ, что подчеркивает необходимость развертывания новых электростанций.
- Владимир Кудрицкий призывает к активным действиям сейчас, а не ожиданию конца войны, чтобы обеспечить стабильность и безопасность энергосистемы.
25 июня Украина будет жить по жестким графикам отключения света
25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
При этом в компании отметили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.
В то же время в Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.
Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации
Готовясь к этой и следующей зиме, Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации.
Об этом на форуме Война и энергетика. Как это влияет на бизнес», заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским атакам.
Глава «Укрэнерго» также напомнил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупное потребление Словакии и стран Балтии.
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