В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 25 июня

25 июня Украина будет жить по жестким графикам отключения света

25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом в компании отметили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

Причина таких ограничений — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак. Поделиться

В то же время в Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.

Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации

Готовясь к этой и следующей зиме, Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации.

Об этом на форуме Война и энергетика. Как это влияет на бизнес», заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским атакам.

К сожалению, нам приходится иметь дело с реалиями, заключающимися в том, что атаки, вероятно, будут продолжаться. И мы должны быть готовы, мы должны восстановить как можно большую часть генерации к зиме. Мы должны просить дополнительное ПВО для защиты того, что мы восстанавливаем. Но также мы должны развертывать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это нужно не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас. Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК Укрэнерго

Глава «Укрэнерго» также напомнил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупное потребление Словакии и стран Балтии.