В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 25 червня

В Україні 25 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.
Головні тези:
- Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 25 червня, обумовлені зниженням можливостей електростанцій через російські атаки.
- В Україні необхідно почати невідкладне будівництво об’єктів розподіленої генерації для забезпечення стійкості енергосистеми.
- Голова НЕК Укренерго закликав до децентралізації генерації як одного з заходів проти можливих російських атак у майбутньому.
- Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей внаслідок останніх російських атак на об’єкти енергетики.
- Необхідно провести розбудову енергетичного комплексу та впровадження додаткових заходів для захисту енергосистеми від можливих кібератак.
25 червня Україна житиме за жорсткими графіками вимкнення світла
25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє "Укренерго".
При цьому в компанії зазначили, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.
Водночас в Укренерго додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури завтра не обмежуватиметься.
Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації
Готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.
Про це на форумі «Війна та енергетика. Як це впливає на бізнес» заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.
Очільник «Укренерго» також нагадав, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.
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