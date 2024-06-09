В Укрэнерго обнародовали графики отключения электроэнергии на 10 июня
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключения электроэнергии на 10 июня

Свет
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Источник:  Укрэнерго

10 июня в Украине снова будут введены почасовые графики экономии света.

Главные тезисы

  • Графики отключения электроэнергии в Украине на 10 июня будут действовать с 16:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей.
  • Повышенное потребление и угроза отключения электроэнергии привели к введению мер экономии света.
  • Критические инфраструктуры, обеспечивающие жизнь населения, останутся под энергопитанием во время отключений.
  • Украинцам рекомендуется воздержаться от использования кондиционеров для сокращения потребления электроэнергии.
  • Последние месяцы свидетельствуют о возвращении украинцев к графикам отключения света, обусловленному увеличением потребления и российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

10 июня в Украине снова будут экономить свет

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра, 10 июня, на всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз — рост потребления в начале рабочей недели.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваться.

Графики отключения света в Украине.

Последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К тому же привела активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

На этой неделе Кабинет министров Украины дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров.

В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.

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