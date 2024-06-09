В Укрэнерго обнародовали графики отключения электроэнергии на 10 июня

10 июня в Украине снова будут введены почасовые графики экономии света.
Главные тезисы
- Графики отключения электроэнергии в Украине на 10 июня будут действовать с 16:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей.
- Повышенное потребление и угроза отключения электроэнергии привели к введению мер экономии света.
- Критические инфраструктуры, обеспечивающие жизнь населения, останутся под энергопитанием во время отключений.
- Украинцам рекомендуется воздержаться от использования кондиционеров для сокращения потребления электроэнергии.
- Последние месяцы свидетельствуют о возвращении украинцев к графикам отключения света, обусловленному увеличением потребления и российскими ударами по энергетической инфраструктуре.
10 июня в Украине снова будут экономить свет
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз — рост потребления в начале рабочей недели.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваться.
Графики отключения света в Украине.
Последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К тому же привела активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.
В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-