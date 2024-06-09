В Укрэнерго обнародовали графики отключения электроэнергии на 10 июня

10 июня в Украине снова будут введены почасовые графики экономии света.

10 июня в Украине снова будут экономить свет

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра, 10 июня, на всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00. Поделиться

Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз — рост потребления в начале рабочей недели.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваться.

Графики отключения света в Украине.

Последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К тому же привела активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

На этой неделе Кабинет министров Украины дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров. Поделиться

В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.