В Укренерго оприлюднили графіки відключення електроенергії на 10 червня

10 червня в Україні знову будуть введені погодинні графіки економії світла.
Головні тези:
- 10 червня в Україні знову введуть графіки відключення електроенергії для зменшення споживання
- Погодинні відключення стосуватимуться промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00
- Заходи економії світла введені через зростання споживання та підвищену загрозу відключення електроенергії
- Критична інфраструктура, що забезпечує життя населення, залишиться під енергоживленням
- Українцям рекомендується утриматися від використання кондиціонерів для зменшення споживання електроенергії
10 червня в Україні знову економитимуть світло
Про це повідомляє "Укренерго".
Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу - зростання споживання на початку робочого тижня.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Графіки відключення світла в Україні
Останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.
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