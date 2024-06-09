В Укренерго оприлюднили графіки відключення електроенергії на 10 червня

10 червня в Україні знову будуть введені погодинні графіки економії світла.

10 червня в Україні знову економитимуть світло

Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Поширити

Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу - зростання споживання на початку робочого тижня.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Графіки відключення світла в Україні

Останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів. Поширити

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.