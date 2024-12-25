В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 26 декабря

26 декабря ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 21:00, для промышленности и бизнеса — с 07:00 до 22:00.

Укрэнерго обновило графики отключений света

26 декабря меры ограничения для бытовых потребителей применяются следующим образом:

08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений,

17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 22:00.

Как отметили в Укрэнерго, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Поделиться

В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается

В ближайшие часы эта тенденция продолжится. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

По данным источников, такое развитие событий уже подтверждается тем, что во второй половине дня графики были пересмотрены в сторону понижения периодов отключений света.

Сейчас идет работа по увеличению генерации, прежде всего путем использования атомных электростанций.