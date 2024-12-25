В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 26 декабря

26 декабря ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 21:00, для промышленности и бизнеса — с 07:00 до 22:00.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Укрэнерго на 26 декабря: ограничения для бытовых потребителей - с 08:00 до 21:00, для промышленности и бизнеса — с 07:00 до 22:00.
- Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов из-за ракетно-дроновой атаки.
- Укрэнерго работает над восстановлением оборудования и увеличением генерации электроэнергии для снабжения всех потребителей.
- Ситуация с энергоснабжением в Украине улучшается, однако отмена графиков отключения света не стоит ожидать в ближайшее время.
- Идет работа по увеличению генерации электроэнергии, включая использование атомных электростанций, чтобы стабилизировать энергоснабжение в регионе.
Укрэнерго обновило графики отключений света
26 декабря меры ограничения для бытовых потребителей применяются следующим образом:
08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений,
17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 22:00.
Как отметили в Укрэнерго, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 25 декабря.
В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается
В ближайшие часы эта тенденция продолжится. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.
По данным источников, такое развитие событий уже подтверждается тем, что во второй половине дня графики были пересмотрены в сторону понижения периодов отключений света.
Сейчас идет работа по увеличению генерации, прежде всего путем использования атомных электростанций.
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