В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 26 декабря
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 26 декабря

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

26 декабря ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 21:00, для промышленности и бизнеса — с 07:00 до 22:00.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Укрэнерго на 26 декабря: ограничения для бытовых потребителей - с 08:00 до 21:00, для промышленности и бизнеса — с 07:00 до 22:00.
  • Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов из-за ракетно-дроновой атаки.
  • Укрэнерго работает над восстановлением оборудования и увеличением генерации электроэнергии для снабжения всех потребителей.
  • Ситуация с энергоснабжением в Украине улучшается, однако отмена графиков отключения света не стоит ожидать в ближайшее время.
  • Идет работа по увеличению генерации электроэнергии, включая использование атомных электростанций, чтобы стабилизировать энергоснабжение в регионе.

Укрэнерго обновило графики отключений света

26 декабря меры ограничения для бытовых потребителей применяются следующим образом:

  • 08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений,

  • 17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 22:00.

Как отметили в Укрэнерго, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается

В ближайшие часы эта тенденция продолжится. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

По данным источников, такое развитие событий уже подтверждается тем, что во второй половине дня графики были пересмотрены в сторону понижения периодов отключений света.

Сейчас идет работа по увеличению генерации, прежде всего путем использования атомных электростанций.

Таким образом, ситуация будет улучшаться, — сказал один из собеседников издания.

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