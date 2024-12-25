В Укренерго оприлюднили графіки вимкнень світла на 26 грудня
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки вимкнень світла на 26 грудня

Графіки
Джерело:  Укренерго

26 грудня обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 21:00, для промисловості та бізнесу — з 07:00 до 22:00.

Головні тези:

  • З 08:00 до 21:00 26 грудня діятимуть обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а для промисловості — з 07:00 до 22:00.
  • Графіки відключень світла розраховані на різні періоди доби: півтори черги відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
  • Причина тимчасового посилення обмежень полягає у пошкодженні енергообʼєктів через ракетно-дронову атаку.
  • Укренерго працює над відновленням обладнання та збільшенням генерації електроенергії для постачання усіх споживачів.
  • Слід стежити за актуальною інформацією про графіки відключень на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Укренерго оновило графіки відключень світла

26 грудня заходи обмеження для побутових споживачів застосовуються так:

  • 08:00 — 17:00 — півтори черги відключень,

  • 17:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 07:00 до 22:00.

Як зауважили в Укренерго, причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 25 грудня.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В Укренерго зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень слід дізнаватись на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується

Найближчими годинами ця тенденція продовжиться. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

За даними джерел, такий розвиток подій вже підтверджується тим, що в другій половині дня графіки були переглянуті в бік зниження періодів відключень світла.

Зараз триває робота зі збільшення генерації, насамперед шляхом використання атомних електростанцій.

Таким чином, ситуація буде поліпшуватися, — сказав один зі співрозмовників видання.

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