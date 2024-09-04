В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 5 сентября

5 сентября в Украине продолжат отключать свет у населения. В Укрэнерго пообещали вводить ограничения только для одной очереди в течение суток.

Графики отключения света 5 сентября

Ограничения касаются всех областей Украины. Выключать свет будут только у одной очереди.

Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений, — сообщает Укрэнерго. Поделиться

Ограничения не относятся к объектам критической инфраструктуры. Их не будут отключать от энергосистемы.

В графиках почасовых отключений возможны изменения. Если таковые будут, то о них сообщат на страницах Укрэнерго.

Отключение света в Украине

Впервые с регулярными отключениями света украинцы столкнулись осенью 2022 года. Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры россиянами начались проблемы в энергосистеме.

После первого обстрела украинскую энергосистему отсоединили от совместной с РФ и Беларусью, и подключили к европейской.

В отопительный сезон 2022/23 были введены графики почасовых отключений. Следующий отопительный сезон был более стабильным.

РФ ужесточила обстрелы объектов энергосистемы Украины в середине марта 2024 года. Из-за этого отключения стали более частыми и жесткими.

Отключения были и летом из-за роста потребления электричества. У европейских стран не удавалось закупать достаточно электроэнергии из-за аномальной жары.