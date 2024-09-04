В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення світла на 5 вересня

У четвер, 5 вересня, в Україні продовжать відключати світло у населення. В Укренерго пообіцяли вводити обмеження лише для однієї черги протягом доби.
Головні тези:
- Укренерго опублікувало графіки вимкнення світла на 5 вересня, плануючи вводити обмеження лише для однієї черги протягом доби.
- Вимкнення стосуються всіх регіонів України, проте об’єкти критичної інфраструктури залишатимуться з електрикою.
- Вперше з регулярними відключеннями світла українці зіткнулись восени 2022 року через обстріли об’єктів енергосистеми Росією.
Графіки відключення світла 5 вересня
Обмеження стосуються усіх областей України. Вимикати світло будуть лише в однієї черги.
Обмеження не стосуються об’єктів критичної інфраструктури. Їх не відключатимуть від енергосистеми.
У графіках погодинних відключень можливі зміни. Якщо такі будуть, то про них повідомлять на сторінках Укренерго.
Відключення світла в Україні
Вперше з регулярними відключеннями світла українці зіткнулись восени 2022 року. Через обстріли об’єктів критичної інфраструктури росіянами почались проблеми в енергосистемі.
Після першого обстрілу українську енергосистему від’єднали від спільної з РФ та Білоруссю, а натомість підключили до європейської.
В опалювальний сезон 2022/23 ввели графіки погодинних відключень. Наступний опалювальний сезон був більш стабільним.
РФ посилила обстріли об’єктів енергосистеми України у середині березня 2024 року. Через це відключення стали частішими та жорсткішими.
Відключення були і влітку через ріст споживання електрики. У європейських країн не вдавалось закупляти достатньо електроенергії через аномальну спеку.
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