В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення світла на 5 вересня
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В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення світла на 5 вересня

В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення світла на 5 вересня
Джерело:  Укренерго

У четвер, 5 вересня, в Україні продовжать відключати світло у населення. В Укренерго пообіцяли вводити обмеження лише для однієї черги протягом доби. 

Головні тези:

  • Укренерго опублікувало графіки вимкнення світла на 5 вересня, плануючи вводити обмеження лише для однієї черги протягом доби.
  • Вимкнення стосуються всіх регіонів України, проте об’єкти критичної інфраструктури залишатимуться з електрикою.
  • Вперше з регулярними відключеннями світла українці зіткнулись восени 2022 року через обстріли об’єктів енергосистеми Росією.

Графіки відключення світла 5 вересня

Обмеження стосуються усіх областей України. Вимикати світло будуть лише в однієї черги.

Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень, — повідомляє Укренерго.

Обмеження не стосуються об’єктів критичної інфраструктури. Їх не відключатимуть від енергосистеми.

У графіках погодинних відключень можливі зміни. Якщо такі будуть, то про них повідомлять на сторінках Укренерго.

Відключення світла в Україні

Вперше з регулярними відключеннями світла українці зіткнулись восени 2022 року. Через обстріли об’єктів критичної інфраструктури росіянами почались проблеми в енергосистемі.

Після першого обстрілу українську енергосистему від’єднали від спільної з РФ та Білоруссю, а натомість підключили до європейської.

В опалювальний сезон 2022/23 ввели графіки погодинних відключень. Наступний опалювальний сезон був більш стабільним.

РФ посилила обстріли об’єктів енергосистеми України у середині березня 2024 року. Через це відключення стали частішими та жорсткішими. 

Відключення були і влітку через ріст споживання електрики. У європейських країн не вдавалось закупляти достатньо електроенергії через аномальну спеку.

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