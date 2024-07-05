В Укрэнерго обнародовали графики почасовых отключений света на 6 июля

6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. В Киеве и ряде областей электроэнергию могут отключать даже в светло-серой зоне.

6 июля графики отключения света будут действовать круглосуточно

В Украине продолжается экономия электроэнергии из-за разрушения Россией электрогенерации.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения в светло-серой зоне в вечерние часы могут происходить в:

Киеве;

Киевской области;

Одесской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области.

В Укрэнерго, в свою очередь, отмечают, что с 17:00 до 22:00 будут привлечены три очереди графиков, а в остальные часы — две.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, добавили в "Укрэнерго". Поделиться

В каждой области Украины будет в июле день без отключений света

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют энергетикам лучше прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков: