В Укрэнерго обнародовали графики почасовых отключений света на 6 июля

6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. В Киеве и ряде областей электроэнергию могут отключать даже в светло-серой зоне.
Главные тезисы
- На 6 июля запланированы почасовые отключения электроэнергии в Украине, включая светло-серую зону.
- Экономия электроэнергии связана с проблемами в области электрогенерации, вызванными разрушением Россией.
- Объекты критической инфраструктуры не подпадают под ограничения питания.
- С 9 по 24 июля планируются отключения электроэнергии по всей Украине, с установленными днями без ограничений потребления в каждой области.
- Измерения фактического потребления в каждой области помогают энергетикам прогнозировать работу энергосистемы страны.
6 июля графики отключения света будут действовать круглосуточно
В Украине продолжается экономия электроэнергии из-за разрушения Россией электрогенерации.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отключения в светло-серой зоне в вечерние часы могут происходить в:
Киеве;
Киевской области;
Одесской области;
Донецкой области;
Днепропетровской области.
В Укрэнерго, в свою очередь, отмечают, что с 17:00 до 22:00 будут привлечены три очереди графиков, а в остальные часы — две.
В каждой области Украины будет в июле день без отключений света
С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.
Отмечается, что такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют энергетикам лучше прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:
9 июля: Днепропетровская область;
10 июля: г. Киев;
11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
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