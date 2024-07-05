В Укрэнерго обнародовали графики почасовых отключений света на 6 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики почасовых отключений света на 6 июля

Свет
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Источник:  Укрэнерго

6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. В Киеве и ряде областей электроэнергию могут отключать даже в светло-серой зоне.

Главные тезисы

  • На 6 июля запланированы почасовые отключения электроэнергии в Украине, включая светло-серую зону.
  • Экономия электроэнергии связана с проблемами в области электрогенерации, вызванными разрушением Россией.
  • Объекты критической инфраструктуры не подпадают под ограничения питания.
  • С 9 по 24 июля планируются отключения электроэнергии по всей Украине, с установленными днями без ограничений потребления в каждой области.
  • Измерения фактического потребления в каждой области помогают энергетикам прогнозировать работу энергосистемы страны.

6 июля графики отключения света будут действовать круглосуточно

В Украине продолжается экономия электроэнергии из-за разрушения Россией электрогенерации.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения в светло-серой зоне в вечерние часы могут происходить в:

  • Киеве;

  • Киевской области;

  • Одесской области;

  • Донецкой области;

  • Днепропетровской области.

В Укрэнерго, в свою очередь, отмечают, что с 17:00 до 22:00 будут привлечены три очереди графиков, а в остальные часы — две.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, добавили в "Укрэнерго".

В каждой области Украины будет в июле день без отключений света

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют энергетикам лучше прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

  • 9 июля: Днепропетровская область;

  • 10 июля: г. Киев;

  • 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

  • 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

  • 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

  • 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

  • 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

  • 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

  • 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

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