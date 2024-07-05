В Укренерго оприлюднили графіки погодинних відключень світла на 6 липня
Категорія
Економіка
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В Укренерго оприлюднили графіки погодинних відключень світла на 6 липня

Світло
Джерело:  Укренерго

6 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергію можуть відключати навіть у світло-сірій зоні.

Головні тези:

  • 6 липня в Укренерго заплановані погодинні відключення електроенергії протягом усієї доби.
  • Економія електроенергії в Україні пов'язана з проблемами у галузі електрогенерації через руйнацію Росією.
  • Об'єкти критичної інфраструктури не підпадають під обмеження в живленні.
  • З 9 по 24 липня у всіх областях України будуть відключення, проте у кожній області є день без обмежень споживання.
  • Зазначений графік вимірювань споживання електроенергії допомагає енергетикам краще прогнозувати роботу енергосистем країни.

6 липня графіки вимкнення світла діятимуть цілодобово

В Україні продовжується економія електроенергії через руйнацію Росією електрогенерації.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у:

  • Києві;

  • Київській області;

  • Одеській області;

  • Донецькій області;

  • Дніпропетровській області.

В Укренерго, своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть залучені три черги графіків, а у решту годин — дві.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додали в "Укренерго".

У кожній області України буде у липні день без відключень світла

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;

  • 10 липня: м. Київ;

  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;

  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

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День без відключень світла. Укренерго оприлюднило графік режимних вимірів у кожній області
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