В Укренерго оприлюднили графіки погодинних відключень світла на 6 липня

6 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергію можуть відключати навіть у світло-сірій зоні.
Головні тези:
- 6 липня в Укренерго заплановані погодинні відключення електроенергії протягом усієї доби.
- Економія електроенергії в Україні пов'язана з проблемами у галузі електрогенерації через руйнацію Росією.
- Об'єкти критичної інфраструктури не підпадають під обмеження в живленні.
- З 9 по 24 липня у всіх областях України будуть відключення, проте у кожній області є день без обмежень споживання.
- Зазначений графік вимірювань споживання електроенергії допомагає енергетикам краще прогнозувати роботу енергосистем країни.
6 липня графіки вимкнення світла діятимуть цілодобово
В Україні продовжується економія електроенергії через руйнацію Росією електрогенерації.
Про це повідомляє ДТЕК.
Відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у:
Києві;
Київській області;
Одеській області;
Донецькій області;
Дніпропетровській області.
В Укренерго, своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть залучені три черги графіків, а у решту годин — дві.
У кожній області України буде у липні день без відключень світла
З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.
Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.
Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:
9 липня: Дніпропетровська область;
10 липня: м. Київ;
11 липня: Київська, Хмельницька області;
12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
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