В Укренерго оприлюднили графіки погодинних відключень світла на 6 липня

6 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергію можуть відключати навіть у світло-сірій зоні.

6 липня графіки вимкнення світла діятимуть цілодобово

В Україні продовжується економія електроенергії через руйнацію Росією електрогенерації.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області.

В Укренерго, своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть залучені три черги графіків, а у решту годин — дві.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додали в "Укренерго". Поширити

У кожній області України буде у липні день без відключень світла

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий: