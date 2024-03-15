В Винницкой области возросло число погибших из-за атаки дрона РФ

В результате ночной атаки дронов по жилым домам в Винницкой области умер еще один человек. Число погибших достигло двух, еще четыре человека в больнице.

Последствия удара дрона в Винницкой области

Начальник ОВА Сергей Борзов сообщает, что ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам.

Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте. Только что стало известно, что в больнице умерла женщина. Поделиться

ГСЧС отмечает, что в Немировской общине, где дрон разрушил дом, из-под завалов спасены два человека, тело одного человека было деблокировано.

По данным Суспільного, среди раненых также двое 18-летних парней, жителей Тульчинской общины, где произошло падение обломков. Их госпитализировали в Винницкую областную больницу.

Последствия попадания российского БпЛА в двухэтажный жилой дом в Винницкой области опубликовало Радио Свобода.

Работа ПВО в ночь на 15 марта

Ночью 15 марта российская армия атаковала Украину 27 "Шахедами" из Приморско-Ахтарской и Курской области России. Их уничтожили силы украинского ПВО.

Дроны сбили в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Также ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине.