В Винницкой области возросло число погибших из-за атаки дрона РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Винницкой области возросло число погибших из-за атаки дрона РФ

Сергей Борзов / Винницкая ОВА
Винницкая область
Читати українською

В результате ночной атаки дронов по жилым домам в Винницкой области умер еще один человек. Число погибших достигло двух, еще четыре человека в больнице.

Последствия удара дрона в Винницкой области

Начальник ОВА Сергей Борзов сообщает, что ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам.

Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте. Только что стало известно, что в больнице умерла женщина.

ГСЧС отмечает, что в Немировской общине, где дрон разрушил дом, из-под завалов спасены два человека, тело одного человека было деблокировано.

По данным Суспільного, среди раненых также двое 18-летних парней, жителей Тульчинской общины, где произошло падение обломков. Их госпитализировали в Винницкую областную больницу.

Последствия попадания российского БпЛА в двухэтажный жилой дом в Винницкой области опубликовало Радио Свобода.

Работа ПВО в ночь на 15 марта

Ночью 15 марта российская армия атаковала Украину 27 "Шахедами" из Приморско-Ахтарской и Курской области России. Их уничтожили силы украинского ПВО.

Дроны сбили в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Также ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон попал в жилой дом в Винницкой области. Есть раненые и погибший
Сергей Борзов / Винницкая ОВА
Винницкая область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны уничтожили более 500 оккупантов и 15 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?