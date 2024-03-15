У Вінницькій області зросла кількість загиблих через атаку дрона РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Вінницькій області зросла кількість загиблих через атаку дрона РФ

Сергій Борзов / Вінницька ОВА
Вінниччина

Внаслідок нічної атаки дронів по житловим будинкам на Вінниччині померла ще одна людина. Кількість загиблих досягла двох, ще четверо людей у лікарні.

Наслідки удару дрона у Вінницькій області

Начальник ОВА Сергій Борзов повідомляє, що вночі окупанти завдали удару по житловим будинкам.

Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці. Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка.

ДСНС зазначає, що в Немирівській громаді, де дрон зруйнував будинок, з-під завалів врятовано двох людей, тіло однієї людини було деблоковано.

За даними Суспільного, серед поранених також двоє 18-річних хлопців, мешканці Тульчинської громади, де сталося падіння уламків. Їх госпіталізували у Вінницьку обласну лікарню.

Наслідки влучання російського БпЛА у двоповерховий житловий будинок на Вінниччині опублікувало Радіо Свобода.

Робота ППО у ніч на 15 березня

Вночі 15 березня російська армія атакувала Україну 27 "Шахедами" з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії. Їх знищили сили української ППО.

Дрони збили у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Також вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

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