У Вінницькій області зросла кількість загиблих через атаку дрона РФ

Внаслідок нічної атаки дронів по житловим будинкам на Вінниччині померла ще одна людина. Кількість загиблих досягла двох, ще четверо людей у лікарні.
Наслідки удару дрона у Вінницькій області
Начальник ОВА Сергій Борзов повідомляє, що вночі окупанти завдали удару по житловим будинкам.
ДСНС зазначає, що в Немирівській громаді, де дрон зруйнував будинок, з-під завалів врятовано двох людей, тіло однієї людини було деблоковано.
За даними Суспільного, серед поранених також двоє 18-річних хлопців, мешканці Тульчинської громади, де сталося падіння уламків. Їх госпіталізували у Вінницьку обласну лікарню.
Наслідки влучання російського БпЛА у двоповерховий житловий будинок на Вінниччині опублікувало Радіо Свобода.
Робота ППО у ніч на 15 березня
Вночі 15 березня російська армія атакувала Україну 27 "Шахедами" з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії. Їх знищили сили української ППО.
Дрони збили у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.
Також вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-