В Волгоградской области РФ дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы — видео

В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар.

Атака дронов по железной дороге под Волгоградом: что известно

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.

В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,

На видео с Котельниково видно, что после атаки возник пожар.

ПВО Минобороны России якобы отразило массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.

В Котельниковском районе возбуждено газоснабжение около 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждения путей не отмечены. Поделиться

В России вроде бы сбили с 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: