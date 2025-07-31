В Волгоградской области РФ дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы — видео

В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар.
Главные тезисы
- Дроны совершили атаку на объекты транспортно-энергетической сферы в городе Котельниково, Волгоградская область, вызвав пожар и нарушение газоснабжения.
- Минобороны России отразило массированную атаку беспилотников, зафиксированную на видео, на объекты Волгоградской области.
- Андрей Бочаров информирует об ограничении движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района и мерах по ликвидации последствий атаки дронов.
Атака дронов по железной дороге под Волгоградом: что известно
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.
В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,
На видео с Котельниково видно, что после атаки возник пожар.
ПВО Минобороны России якобы отразило массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.
В России вроде бы сбили с 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
11 — над территорией Волгоградской области,
7 — над территорией Республики Крым,
5 — над территорией Воронежской области,
5 — над территорией Белгородской области,
2 — над территорией Тамбовской области,
2 — над территорией Ростовской области.
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