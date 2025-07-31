В Волгоградской области РФ дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Волгоградской области РФ дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар.

Главные тезисы

  • Дроны совершили атаку на объекты транспортно-энергетической сферы в городе Котельниково, Волгоградская область, вызвав пожар и нарушение газоснабжения.
  • Минобороны России отразило массированную атаку беспилотников, зафиксированную на видео, на объекты Волгоградской области.
  • Андрей Бочаров информирует об ограничении движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района и мерах по ликвидации последствий атаки дронов.

Атака дронов по железной дороге под Волгоградом: что известно

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.

В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,

На видео с Котельниково видно, что после атаки возник пожар.

ПВО Минобороны России якобы отразило массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.

В Котельниковском районе возбуждено газоснабжение около 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждения путей не отмечены.

В России вроде бы сбили с 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

  • 11 — над территорией Волгоградской области,

  • 7 — над территорией Республики Крым,

  • 5 — над территорией Воронежской области,

  • 5 — над территорией Белгородской области,

  • 2 — над территорией Тамбовской области,

  • 2 — над территорией Ростовской области.

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