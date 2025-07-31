У Волгоградській області РФ дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери — відео

У місті Котельникове Волгоградської області РФ після нічної атаки БПЛА виникла пожежа. Закрито рух поїздів і порушено газопостачання.
Головні тези:
- Дрони здійснили атаку на об'єкти транспортно-енергетичної сфери у Волгоградській області РФ, призводячи до пожежі та порушення газопостачання.
- Губернатор інформує про обмеження руху поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району та заходи щодо ліквідації наслідків атаки дронів.
- ППО Міноборони Росії зафіксувало масовану атаку БПЛА на об'єкти у Волгоградській області, відбивши безпілотні літачки.
Атака дронів по залізниці під Волгоградом: що відомо
Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери.
Зокрема, обмежено рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району,
На відео з Котельникового видно, що після атаки виникла пожежа.
ППО Міноборони Росії нібито відбило масовану атаку БпЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області.
Загалом у Росії буцімто збили з 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 черговими засобами ППО 32 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:
11 — над територією Волгоградської області,
7 — над територією Республіки Крим,
5 — над територією Воронезької області,
5 — над територією Білгородської області,
2 — над територією Тамбовської області,
2 — над територією Ростовської області.
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