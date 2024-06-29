В Вольнянске увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о 18 раненых во время атаки России на город Вольнянск.

Число пострадавших в Вольнянске увеличилось

Российские военные ударили по центру города Вольнянск Запорожской области. Прицельно, цинично и жестоко — по гражданским людям посреди выходного дня. Поделиться

По состоянию на 20:15 погибли 7 человек, из них 2 детей. Еще 18 человек, среди которых 4 детей — травмированы.

В результате попадания произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы.

Чрезвычайщики проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.

Российская армия убила двоих детей в Вольнянске

В 19.30 руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что количество погибших в Вольнянске увеличилось.

Очередной российский теракт против гражданского населения. Враг убил 7 человек в Вольнянской Запорожской области. Двое погибших — дети.