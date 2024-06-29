В Вольнянске увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о 18 раненых во время атаки России на город Вольнянск.
Главные тезисы
- В результате удара Российской Федерации на город Вольнянск пострадало 18 человек.
- Атака России привела к гибели 7 человек и возгоранию гражданской инфраструктуры в городе.
- Помощь пострадавшим и поисково-спасательные операции проводят полиция, парамедики, саперы и другие службы.
- Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил увеличение числа погибших и раненых в Вольнянске.
- Российская армия атаковала гражданское население, убив двоих детей и нанеся ущерб инфраструктуре города.
Число пострадавших в Вольнянске увеличилось
По состоянию на 20:15 погибли 7 человек, из них 2 детей. Еще 18 человек, среди которых 4 детей — травмированы.
В результате попадания произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы.
Чрезвычайщики проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.
Российская армия убила двоих детей в Вольнянске
В 19.30 руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что количество погибших в Вольнянске увеличилось.
Очередной российский теракт против гражданского населения. Враг убил 7 человек в Вольнянской Запорожской области. Двое погибших — дети.
Федоров сообщил, что количество раненых в городе выросло до 10 человек.
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